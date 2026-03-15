Asmik Grigorian, magistrală în „Salomeea” la Opera Bavareză de Stat din München

După triumful de la Festivalul Salzburg 2018 în opera lui Richard Strauss, soprana lituaniană Asmik Grigorian a ajuns după opt ani la Bayerische Staatsoper, pentru a-și prezenta publicului în patru seri de la cumpăna lunilor februarie-martie creația în rolul titular, tot într-un spectacol vechi, datat 2019 dar semnat de regizorul Krzysztof Warlikowski. O coproducție cu Théâtre des Champs Elysées din Paris. Echipa realizatoare i-a cuprins pe Malgorzata Szczęśniak (decor și costume), Felice Ross (lumini), Kamil Polak (video), Claude Bardouil (coregrafie).

Asmik Grigorian. Foto © Geoffroy Schied
Desigur, cum se întâmplă mai peste tot în aceste vremuri, am asistat la o mizanscenă modernă, adusă din anii biblici către cei ai ocupației naziste a Europei de Est (Polonia, poate, dacă gândim la naționalitatea regizorului), cu ororile Holocaustului de care se feresc evreii ascunși într-o bibliotecă imensă ce ocupă trei laturi ale scenei, fundalul inclus, amintind prin miile de volume ordonat rânduite, mileniile de civilizație iudaică. În centru, platoul liber. În fond, desfășurarea dramei muzicale straussiene concepută în 1905 pe libretul poetei Hedwig Lachmann adnotat de compozior având ca sursă piesa lui Oscar Wilde poate fi imaginată drept „teatru în teatru” în acel adevărat buncăr de cultură. O singură modificare de decor are loc în timpul faimosului dans al Salomeei, „dansul celor șapte văluri”, când fundalul scenei devine o uriașă proiecție de vitralii cuprinzând simbolic elemente antice de arhitectură sau siluete de animale mitice. Reușită policromie a semnatarilor luminilor și video design-ului! Costumele sunt, evident, adecvate epocii de translație a acțiunii, simple, elegante.

Asmik Grigorian în Dansul celor șapte văluri. Foto © Geoffroy Schied
Am comentat de multe ori tendința regizorilor zilei de a se lăsa atrași de ilustrarea teatrală a uverturilor, în detrimentul percepției libere a sensurilor muzicii. Ei bine, aici neexistând uvertură, Warlikowski nu s-a lăsat și a imaginat el însuși un Prolog scenetă pantomimică, inspirându-se din pelicula lui Joseph Losey Monsieur Klein (1976) cu tematică din timpul ocupației naziste a Parisului și pe muzică de Gustav Mahler preluată din „Kindertotenlieder” („Cântecele copiilor morți”),  audibilă în difuzoare. S-a cântat tristul lied nr. 1 „Nun will die Sonn' so hell aufgehn” („Acum soarele vrea să răsară atât de puternic”) în interpretarea istorică a mezzosopranei Kathleen Ferrier, acompaniată de Filarmonica din Viena, dirijor Bruno Walter. Incluziunea nu a durat mult, câteva minute și actul unic al operei a debutat așa cum este compus de Richard Strauss, precum calmul dinaintea furtunii, anunțând prin liniștea atmosferei inițiale („Wie schőn ist die Prinzessin Salome heute Nacht!” – „Ce frumoasă este prințesa Salome în această noapte!”, spune în extaz Narraboth) și stranietatea lucirii Lunii descrisă de Pajul Irodiadei, tragicul acțiunii ce avea să urmeze.

Meritele regizorului s-au regăsit în ghidonarea jocului de scenă al interpreților, lucru destul de facil având la îndemână cântăreți-actori de talia unor Asmik Grigorian (Salomeea), Wolfgang Koch (Jochanaan), Gerhard Siegel (Irod), Claudia Mahnke (Irodiada), Joachim Bâckstrőm (Narraboth), Avery Amereau (Pajul Irodiadei), talentați și experimentați. Până la final, Warlikowski a continuat însă să șocheze, câteodată neclar.

Peter Jolesch și Asmik Grigorian. Foto © Geoffroy Schied
Dansul Salomeei cu Moartea

Pentru rolul titular este nevoie de o soprană dramatică cu destule capabilități de expuneri lirice, îndeosebi în prima parte a operei. Asmik Grigorian este una dintre cântărețele care pot duce la bun sfârșit în chip magistral partitura terifiantei eroine. Conversația declamativă straussiană îi este la îndemână. Sigur că glasul nu are asemuire cu acela al legendarei Birgit Nilsson pe care ni-l amintim amplu, corpolent, dar penetranța tăioasă a vocii sopranei lituaniene pe întreg registrul, egalitatea emisiei, aduce alternative valabile. Da, Asmik Grigorian este Salomeea posedată mental dar și suavă cu adresări în pianissimo. Vocea strălucește, susține țesăturile impetuoase înalte cu ușurință, asalturile acute funcționează, registrul central deține aceleași virtuți iar cel grav capătă rezonanțe dramatice tulburătoare. Soprana stăpânește rolul cu o vocalitate potrivită.

Asmik Grigorian, Avery Amereau, Joachim Bâckstrőm. Foto © Geoffroy Schied
Dar și personajul, prin atitudini și trăire. Mai întâi pare o adolescentă perversă în scenele cu Narraboth, apoi senzualitatea și nestăpânita dorință trupească o subjugă, fascinată fiind de Jochanaan și spusele lui, încăpățânarea neclintită rămâne trasătura ei obsedantă ce o aduce în pragul demenței în relațiile cu Jochanaan și Irod. Joacă fantastic, se exprimă fantastic. Cu sprijinul dirijorului, tânărul de 33 de ani Thomas Guggeis, rostește solicitările triplu repetate adresate lui Narraboth și Jochanaan sau răspunde celor similare ale lui Irod (în două rânduri) cu culori diferite de voce până la sonorități inumane, creând stări emoționale speciale. O paranteză. Și Irod impresionează în aceleași secvențe, în aceeași manieră. L-am asociat și pe dirijor în aceste secrete de interpretare, întrucât sunt convins că a avut un rol important.

Asmik Grigorian, cu perfectă siluetă slim-line, se unduiește răvășitor de lasciv în dansul comandat de Irod, pentru care Warlikowski i-a asociat un balerin (Peter Jolesch) având masca simbolică a Morții. Este dansul erotic al Salomeei cu Moartea, care sucombă la sfârșitul lui. Moartea Morții.

Asmik Grigorian. Foto © Geoffroy Schied
Scena ultimă. Capul lui Jochanaan este ascuns într-o cutie numerotată (237890), aluzie la sinistrele marcaje de lagăr. Asmik îi dăruiește sărutul mult dorit și se stinge cu cutia în brațe fără să fie ucisă de soldați la porunca lui Irod, precum cere libretul. Alternanța sunetelor fulminante cu cele moi este exprimarea contrazicerilor senzoriale ale eroinei, la perfecțiune redate. De fapt regizorul aduce un final depărtat de original. Narraboth și Jochanaan, deja morți, apar din nou în scenă, marea majoritate a asistenței sucombă...

Gerhard Siegel și Asmik Grigorian. Foto © Geoffroy Schied
Partenerii Salomeei-Asmik

Heldentenor dedicat, Gerhard Siegel a construit cu glas autoritar un Irod sarcastic, dramatic în replici, disperat în adresările către Salomeea, exasperat în final, „Man tőtet dieses Weib!” („Omorâți această femeie!”).

Wolfgang Koch. Foto © Geoffroy Schied
Pentru importantul personaj Jochanaan, baritonul Wolfgang Koch a expus o timbralitate neagră, profundă, un glas cutremurător cu ziceri profetice covârșitoare și imprecație cumplită către Salomeea, „Du bist verflucht!” („Ești blestemată!”) la tentativa acesteia de a se lipi de el.  Creator cu vechi ștate de serviciu în rol, Koch nu se mai află acum la tinerețe de carieră și un deranjant wobbling (eufemistic spus, vibrato accentuat) al glasului se simte. Unele sunete grave („Niemals!”, „Niciodată!”) par insonore. Însă, paradoxal, ascultătorul rămâne cu impresia copleșitoare a realizării rolului.

Asmik Grigorian și Wolfgang Koch. Foto © Geoffroy Schied
Dramatică și cu éclat în tiradele înalte a fost mezzosoprana Claudia Mahnke (Irodiada), deși vocea nu a avut mare  concentrare de sunet, fiind întrucâtva vibrantă în registrul central.

Tenorul Joachim Bâckstrőm (Narraboth) a arătat un registru înalt abordat spint ceea ce îl poate recomanda pentru roluri mai mari în repertoriul german, în timp ce mezzosoprana Avery Amereau a adus Pajului Irodiadei un glas de plăcută coloristică.

Avery Amereau, Joachim Bâckstrőm și Asmik Grigorian. Foto © Geoffroy Schied
În alte roluri, au fost distribuiți Ya-Chung Huang (Primul evreu), Tansel Akzeybek (Al doilea evreu), Frederick Ballentine (Al treilea evreu), Jinxu Xiahou (Al patrulea evreu), Roman Chabaranok (Al cincilea evreu), Wilhelm Schwinghammer (Primul nazarinean), Lucas van Lierop (Al doilea nazarinean), Pawel Horodyski (Primul soldat), Bálint Szabó (Al doilea soldat), Armand Rabot (Un capadocian), Iana Aivazian (O sclavă).

Am adus vorba despre dirijorul Thomas Guggeis. Deși a avut în față instrumentiști de aleasă factură în formă de excepție, Orchestra de Stat Bavareză din Műnchen ce posedă în ADN drama straussiană, și-a demonstrat personalitatea dăruind partiturii impulsuri violente concordante stărilor dramaturgice, reliefând cu abilitate leitmotivele personajelor principale. Ansamblul a sunat și somptuos, și rafinat, în anumite pasaje l-a acoperit sonor chiar pe Jochanaan, a dăruit captivantă cursivitate desenului melodic, „Dansul celor șapte văluri” a accentuat orientalismul  și senzualitatea muzicii. Bagheta a sculptat energic și a reușit o lectură de mare plasticitate, concordantă tensiunii opusului și orchestrației simfonic savante.

Și-au dat concursul Baletul Operei de Stat Bavareze și corpul figuranților, inclusiv copii.

Mai multe de la Costin Popa

Cu fast la Ateneul Român, Ediția III a Galei Premiilor MUSICRIT
Opinii
Restituiri discografice cu soprana Georgeta Stoleriu și pianistul Viniciu Moroianu
Opinii
„Windows” cu tenorul Marius Vlad Budoiu (II)
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
digi24.ro
image
Război în Iran, ziua 16. Atac asupra Ambasadei SUA din Irak, Trump spune că nu este de acord cu armistițiul cerut de Teheran
stirileprotv.ro
image
Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Zara, H&M, Bershka și Pull&Bear din România, acum, în 2026
gandul.ro
image
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
mediafax.ro
image
Poate prinde transferul carierei după sezonul de vis cu FC Argeș: “Se discută de milioane de euro!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Femei criminale în serie din România (V). Ucigaşele de copii: Crina Geantă, femeia  care omora doar ca să-i lase pe părinți cu „mâna la inimă”, şi Lina Crăciun, mama care ascundea bebeluşii sufocați în podul blocului
libertatea.ro
image
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Amenințate cu execuția în Iran, au luat o decizie total neașteptată: ”Li s-au oferit șanse”
digisport.ro
image
Situația devine explozivă: liderul Houthi anunță că gruparea se pregătește să intre în război alături de Iran
stiripesurse.ro
image
Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
antena3.ro
image
A 8-a scumpire a carburanţilor în 14 zile. România vrea să plafoneze preţurile: cine ia decizia finală
observatornews.ro
image
Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM indică același lucru
cancan.ro
image
Care pensionari vor lua mai puțini bani la pensie în 2026? Cum se pot proteja de scăderi neașteptate?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
prosport.ro
image
Ce este TVA şi unde ajung banii. Taxa pe valoare adăugată, pe înţelesul tuturor
playtech.ro
image
Top 10 antrenori din SuperLiga. Numele celebru de pe locul 1
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Două cuvinte! Ce i-a strigat Chivu arbitrului, după ce a luat cartonaș roșu în Inter - Atalanta
digisport.ro
image
Ministerul Muncii a făcut public proiectul de OUG! Bani în plus pentru pensionari în aprilie și în decembrie
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Au mai rămas 14 zile până la marea schimbare în România. Pregătiți ceasurile, se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
romaniatv.net
image
Decizie pentru pensionari! Cum se pot pierde toate drepturile
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
click.ro
image
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața lor intră într-o nouă etapă, au loc finaluri karmice și noi începuturi
click.ro
image
Praf, nervi și ambiție! Iulia Albu recunoaște cât de greu e să locuiești în șantier: „Stresul te ține și slabă, și în viață”
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
