search
Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

10 pași pentru un armistițiu politic și stabilizare macroeconomică

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Este puțin folositor acum să căutăm vinovații crizei politice prin care trece România sau să stabilim o ierarhie a responsabilităților.

FOTO Mediafax
FOTO Mediafax

Analiza pozițiilor principalilor actori politici arată că nu există o soluție previzibilă și imediat aplicabilă, iar istoria politică recentă a României nu oferă un precedent ușor reutilizabil. În aceste condiții, merită privit spre democrațiile consensuale occidentale — precum Olanda sau Belgia — unde crizele politice sunt depășite prin negocierea unui consens minim funcțional. Nu este o formulă ideală, ci una de stabilizare. Prin urmare, pentru a face ideile cât mai clare, am să folosesc criteriul listării acestora:

1. Partidele din fosta coaliție de guvernământ trebuie să-și recunoască public unul altuia legitimitatea organelor de conducere, ca o condiție necesară și obligatorie a restabilirii dialogului politic. Ilie Bolojan nu se va așeza la masa negocierilor dacă știe că scopul PSD este să orchestreze înlăturarea lui din fruntea PNL. Sorin Grindeanu nu va înceta demonizarea liderului PNL dacă acesta are o poziție radicală tocmai pentru a evidenția slăbiciunea liderului social-democraților. Prin urmare, dialogul politic poate avea loc doar dacă șefii de partide își recunosc unii altora legitimitatea democratică.

2. Partidele trebuie să-și stabilească agenda reală de negocieri urmând criteriul consensului minim pentru obligațiile pe care le are România de îndeplinit în perioada următoare. Obiectivele imediate sunt limitarea pierderilor din PNRR și stabilizarea macroeconomică, pentru a pregăti un nou ciclu de dezvoltare.

3. Președintele României trebuie să renunțe la termenul dilatoriu „timp rezonabil”, pentru a intra în modul procedurilor „urgente”. Amânarea consultărilor cu partidele politice parlamentare nu rezolvă criza, ci o adâncește. Nu sunt puțini membri ai PNL care cred că ritmul lent al consultărilor face parte dintr-o strategie a președintelui Dan de șubrezire a poziției lui Ilie Bolojan, în timp ce unii social-democrați așteaptă miracole din partea Președintelui Republicii, pentru a reface defuncta coaliție de guvernământ, fără liderul PNL, dar cu partidul acestuia (!!). Într-o democrație funcțională, Președintele nu substituie negocierea politică, ci creează condițiile pentru reluarea ei. Nicușor Dan trebuie să ajute la refacerea punților de legătură între partide, iar acestea, la rândul lor, trebuie să asigure un sprijin parlamentar solid guvernului.

4. Președintele României trebuie să orienteze negocierile nu în logica unui joc de sumă nulă (în care câștigul unui partid se face pe seama altuia), ci de sumă pozitivă, în care niciun partid nu are îndeplinite toate condițiile dar nici nu iese înfrânt din negocieri. Fiecare își îndeplinește o parte din obiective minimale, astfel încât dinamica tensiunilor politice să fie diminuată. Liderii PSD trebuie să înțeleagă faptul că oamenii știu că este de bun simț ca partidul care a inițiat o moțiune de cenzură care a avut succes trebuie să ofere și o alternativă clară, nu eschive politice și pasarea responsabilității. În același timp, echipa lui Ilie Bolojan trebuie să accepte că o poziție inflexibilă pentru un timp îndelungat se va transforma din virtute în viciu, pierzându-și sprijinul popular.

5. Conducerea guvernului trebuie să fie încredințată unei personalități publice, care ar trebui să îndeplinească o serie de criterii:

a) prin activitatea sa publică și profesională anterioară să fie în măsură să genereze încrederea opiniei publice naționale, a speranței că perioada dificilă va putea fi traversată cu cele mai mici costuri sociale și economice;

b) să fie perceput ca un partener credibil atât de finanțatorii externi cât și de partenerii euro-atlantici;

c) să nu fie orientat spre confruntare, ci spre negocierea soluțiilor cu partidele politice, motiv pentru care nu poate fi membru al unui partid politic. Cu alte cuvinte, nu este nevoie de un tehnocrat care învață politica din mers, ci de o personalitate publică fără partid, capabilă să administreze actul guvernării și, simultan, să medieze între actorii politici. Nu se califică pentru a conduce guvernul în acest context persoane care au o carieră profesională prestigioasă dar sunt lipsite de contacte cu mediul politic și, mai ales, nu au dovedit că știu să genereze consens în jurul lor.

6. Guvernul în sine nu trebuie să fie unul de oameni care nu au obligații politice în acest moment („tehnocrați”), ci asumat de toate partidele fostei coaliții de guvernământ, care nu își trimit în cabinet exclusiv liderii cei mai conflictuali sau cei definiți predominant prin confruntare politică, ci persoane cu experiență administrativă și bună cunoaștere a domeniului pe care ar urma să-l conducă.

7. Trebuie asigurată o minimă continuitate cu Cabinetul Bolojan, iar portofoliul unde în mod obligatoriu ar trebui să existe o continuare a mandatului este cel al ministrului de Finanțe, care a stabilit relații de încredere cu piețele internaționale și Comisia Europeană. Desigur, ar putea fi identificate și alte portofolii de continuitate, însă criteriul esențial este ca titularii portofoliilor guvernamentale să nu genereze ostilitatea opiniei publice și a partidelor din coaliție, pentru a se putea ajunge rapid la o soluție politică.

8. Cabinetul ar urma să funcționeze în baza unui acord politic garantat de liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Premierul ar trebui să aibă autoritatea finală de arbitraj, tocmai pentru a-i asigura acestuia autoritatea politică pentru a putea guverna.

9. Acest acord politic între PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități ar trebui construit cu o durată de un an și jumătate, până la finalul anului 2027, atunci când situația macroeconomică ar trebui să fie stabilizată. Ulterior, fie acestui guvern îi poate fi încredințată organizarea alegerilor, fie se vor reconfigura alianțele politice, din perspectiva anului electoral 2028.

10. Programul de guvernare este un document important, însă cheia unei guvernări cu un grad rezonabil de funcționalitate se află într-un nou protocol de funcționare a relațiilor dintre liderii politici și primul ministru. Este nevoie de un document politic care stabilește clar mecanismele de luare a deciziilor. Trebuie introduse „clauze anti-tergiversare”, prin care dacă măsurile cuprinse în programul de guvernare nu sunt avizate de liderii coaliției de guvernământ într-un timp rezonabil (de exemplu, o lună de la prezentarea acestora spre decizie), atunci primul-ministru poate utiliza instrumentele constituționale pe care le are la îndemână, fără ca partidele din coaliție să sprijine acțiunile Opoziției împotriva acestor legi.

În esență, acest mod de abordare presupune un armistițiu politic pentru reconstrucție și stabilizarea macroeconomică. Partidele vor fi implicate și responsabile pentru guvernare, dar povara acesteia nu va fi suportată exclusiv de un actor politic.

Costurile unui armistițiu politic - compromisuri, concesii, orgolii temperate - sunt reale, dar previzibile și controlabile. Costurile absenței lui sunt și ele reale, dar nimeni nu le mai poate controla.

Mai multe de la Florin Abraham

Peisaj după tsunami: riscul instabilității țării
Opinii
Șoșoacă versus Curtea Constituțională: o decizie oportună dar nelegitimă
Opinii
Poate fi prezis rezultatul alegerilor prezidențiale?
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile”
digi24.ro
image
DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO
stirileprotv.ro
image
Raport: Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani
gandul.ro
image
A lucrat 61 de ani și primește O PENSIE DE 9.800 DE EURO pe lună!
mediafax.ro
image
Numele liderilor PSD Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, de neatins? Cerere controversată trimisă la OSIM. Un avocat avertizează: „Se poate ajunge și la procesele de defăimare”
fanatik.ro
image
România are cea mai scumpă energie din UE, după ce a închis 7.000 MW pe cărbune și gaze. Bateriile ar scumpi electricitatea și mai mult, avertizează un expert
libertatea.ro
image
Avertisment de la Guvern: România riscă penalizări de 15 miliarde de euro
digi24.ro
image
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
gsp.ro
image
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
digisport.ro
image
Cătălin Măruță, emoționat la concertul Metallica! „O să-mi rămână mult timp în suflet”
click.ro
image
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Au turnat asfalt deși ploua cu găleata. Imagini filmate într-o parcare din Brăila
observatornews.ro
image
Andreea Sasu a fost dusă din nou de urgență la spital. Philipp Plein, mesaj sfâșietor
cancan.ro
image
Banii din Pilonul II de pensii vor putea fi investiți în industria de armament. Toate partidele sunt de acord
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Cum au fost păcăliți românii cu bilete false la concertul Metallica şi cum funcționează platformele de reselling. Până şi fostul şef ANPC a rămas pe dinafară
playtech.ro
image
Radu Constantea, președintele lui U Cluj, acuzații explozive: „Vânt cam puternic spre Craiova. Toată lumea e de acord că a fost favorizată”
fanatik.ro
image
Modificări importante pentru permisele auto din categoria B, în Uniunea Europeană. Care este condiția obligatorie prinsă în noua legislație
ziare.com
image
Fără precedent: Metallica a scris istorie pe Arena Națională! Melodia românească pe care a cântat-o
digisport.ro
image
Cum a trăit Chivu eventul cu Inter. Declarațiile „la cald” ale românului
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cabral și a Andreei Ibacka. Vila e cu etaj, iar la subsol are zonă de relaxare și cameră de gaming. Cea mai frumoasă cameră e a copiilor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Se schimbă regulile pentru permisul auto. Uniunea Europeană impune alte condiții pentru categoria B
mediaflux.ro
image
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Cum a consolat-o Alin Oprea pe Medana la moartea bunului ei prieten, Ioan Isaiu? Ce mesaj emoționant i-a dat: „O să am grijă de fetița mea până la capăt!”
click.ro
image
„Metoda camerei romane”, tehnica folosită de Cicero pentru a-și exersa memoria. „Este șocant cât de puțin este studiată”
click.ro
Pam Grier, Profimedia (2) jpg
”Orgasmele intense mă țin și 3 zile, datorită lor arăt așa tânără!” Confesiunile fără perdea ale unei celebre actrițe
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
Depozit ilicit de whisky descoperit în rezervația naturală Ben Lawers (© National Trust for Scotland)
Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Lux rafinat, de prințesă distinsă. Kate Middleton impresionează din nou, în cea de-a doua zi în Italia

Click! Pentru femei

image
Întrebarea înjositoare pe care a primit-o Brooke Shields la 15 ani, într-un interviu TV

Click! Sănătate

image
Câte ouă trebuie să mănânci pentru a te proteja de Alzheimer?