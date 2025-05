Nicușor Dan, amenințat cu moartea de un susținător al lui George Simion. Poliția a deschis o anchetă

Nicușor Dan, președintele ales al României, a fost amenințat cu moartea, pe FB, de un bărbat din Maramureș, susținător al lui George Simion.

Individul are numele de utilizator Codruț Tiberius și și-a formulat amenințările într-un mesaj plin de greșeli, pe Facebook.

„Că mă duc în București jar mănâncă, 15 gloanțe îi dau că știe cu cine s-a pus acuma să dea faliment de președinte (...) am mașină am autocare am de toate (...) și intrăm în București”, scrie în mesajul publicat pe Facebook.

Bărbatul a fost identificat de polițiști. Are 31 de ani și cercetat într-un dosar penal deschis de autorități.