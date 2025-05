Încă un membru PSD își declară susținerea pentru Nicușor Dan. „Am informații, știu lucruri. Să nu aruncăm țara în haos”

Deputatul PSD Mihai Fifor a transmis joi, 8 mai, că îl susține pe candidatul independent Nicușor Dan în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Acum câteva luni ne-am luptat ca unii ca Potra să nu ajungă la putere, să nu fie Georgescu. Acum nu putem sta impasibili și să vedem cum se întâmplă asta. Nu încerc să fac disidență în partid, dar consider că atitudinea firească a liderilor politici este să nu regretăm, pe 18 mai, ce am făcut cu voturile noastre. Nu realizăm ce se poate petrece. Sunt un om care are informații și știe lucruri. Trebuie să ne mobilizăm, să nu aruncăm țara în haos”, a spus Fifor la Antena 3.

Fostul ministru al Apărării din PSD nu este singurul social-democrat care a declarat că îl susține pe Nicușor Dan.

Primarul Buzăului, Constantin Toma, a spus la rândul său că între un „posibil fascist” și democrație, în turul doi al alegerilor prezidențiale, el și alți primari social-democrați, vor alege democrația.

„Nu știu dacă îi voi face campanie. I-am făcut campanie și lui Crin Antonescu și l-am scos pe locul patru la Buzău pentru că imaginea PSD e foarte proastă și dacă anunțam susținerea lui Nicușor mai mult pierde. Dar ca persoană fizică și primar îl susțin pe Nicușor Dan pentru că nu ai cum să faci altfel, între un posibil fascist și democrație, trebuie să alegem democrația”, a explicat Constantin Toma.

Și eurodeputatul PSD Victor Negrescu a spus că soluția corectă pentru România o reprezintă calea europeană.

PSD a decis retragerea de la guvernare, însă își păstrează conducerea, afirmând că urmează o evaluare după data de 18 mai, când este organizat turul II al alegerilor prezidențiale. Partidul a decis să nu își afirme susținerea oficial pentru un candidat, decizie care l-ar putea favoriza pe George Simion printre votanții partidului, potrivit analiștilor. Mai mulți membrii au transmis însă poziții diferite trasând direcția pro-europeană.