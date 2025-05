Expertul în comunicare Radu Delicote explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, cum ar putea fi depășită polarizarea excesivă a societății și cine poate face acest lucru.

România are o societate puternic polarizată, împărțită între cei doi candidați ajunși în turul doi al alegerilor, Nicușor Dan și George Simion. În tot acest timp, dar mai ales pe timpul campaniei electorale în turul 2, sute de mii de români din ambele tabere, de la intelectuali, influenceri și până la simpli oameni s-au transformat peste noapte în activiști fanatici, apostoli necondiționați ai unor politicieni pe care nici măcar nu-i cunosc, promovând poate chiar mai mult decât susținerea pentru unul din cei doi candidați ura viscerală fața de celălalt.

Adevărul pur despre România divizată

Într-un asemenea moment, când o falie uriașă se cască între români, expertul în comunicare Radu Delicote nu renunță la optimism și își exprimă speranța că indiferent cine dintre Nicușor Dan și George Simion va câștiga alegerile, va fi capabil să-i facă pe români să treacă peste această dezbinare și să realizeze că există mai multe lucruri care îi unesc decât îi despart.

Pentru asta, spune expertul, ar fi ideal ca unul dintre ei să câștige clar alegerile, fără tensiuni și fără acuzații reciproce.

„Îmi doresc ca victoria, a oricui ar fi să fie și sub orice formă va veni, să fie una fără echivoc. Și să fie una cât mai puțin interpretabilă, iar celălalt să nu o poată contesta. Pentru că oricum viitorul președinte are o misiune extrem de ingrată și de dificilă de a fi președintele tuturor taberelor în momentul de față. Și poate, poate oricare din ei”, spune Delicote.

Ambii candidați ar avea puterea să (re)unească națiunea

Pentru ca acest lucru să se întâmple, este însă nevoie ca viitorul președinte, oricare ar fi el, să dea dovadă de voință politică. Radu Delicote explică și ce alte condiții ar mai trebui să fie îndeplinite pentru a asista la o conciliere națională.

„Eu cred că amândoi, dacă știu să comunice disciplinat, pot face asta. Și dacă reușesc luni dimineață să prezinte primele trei măsuri pe care le au deja, separat de mulțumiri, de bucurii și de conferințe de presă. Primul plan de trei măsuri. Cu - atenție, termene limită. Adică, vreau în x număr de zile să se întâmple asta și o să fac să se întâmple asta în x număr de zile sau în y număr de zile. Îmi doresc să încep consultările cu partidele mâine dimineață, cu mesaj către clasa politică. Asta să zică viitorul președinte”, mai spune Delicote.

De a doua zi, nebunia din sânul partidelor va reîncepe, avertizează expertul. Asta însemană un război în toată regula pentru șefia a trei partide importante.

„Toată clasa politică o să înceapă nebunia. Mai exact, marea majoritate o să intre într-o campanie internă după alegeri, iar trei partide importante își vor alege viitorul președinte - PSD, PNL, inclusiv USR sunt în situația asta. Deci, viitorul președinte trebuie să-i disciplineze foarte repede și foarte bine pe politicieni, inclusiv partidele parlamentare. Și trebuie să avem cât mai repede un guvern stabilit cu o majoritate parlamentară funcțională, cu girul președintelui. În acel moment, în tot contextul acesta prăpăstios, cu atât de multă polarizare, s-ar putea să vedem un licăr de speranță din partea societății”, subliniază Radu Delicote.

Chiar și așa, reconcilierea și schimbarea vor avea nevoie de timp. Fanatismul atât de ieșit în evidență în ambele tabere se va estompa, pe măsură ce emoțiile se vor disipa. Radu Delicote explică procesul.

„Există mult fanatism, pentru că alegerile sunt emoționale. Iar eu cred că acceptarea asta nu va veni luni dimineață. Și mai cred și că aceptarea asta nu va veni într-o săptămână. Va veni după o perioadă foarte lungă de comunicare disciplinată și de măsuri concrete. Deci, e un tunel foarte lung până ajungem la acea luminință de la capăt. Dar asta nu înseamnă că nu putem ajunge la ea. Dar e vorba de multă muncă, de ambele părți. Și de o parte, dar și de cealaltă”, susține Radu Delicote.

Marile piedici în calea reconcilierii

Există și motive de optimism în acest sens, deși fanatismul și ura caracterizează o parte importantă a societății și o parțial ambele tabere.

„Faptul că cei doi, Nicușor Dan și George Simion și-au strâns mâna la finalul dezbaterii prezidențiale. M-am bucurat și rămâne un motiv puternic de optimism al meu pe care îl am vis-a-vis de capacitatea de a face concesii din partea amândurora. Un motiv de optimism ține și de faptul că totuși am avut alegeri foarte bine organizate, corecte și fără probleme. Rămâne al doilea meu motiv de optimism că am dat dovadă că suntem capabili să organizăm alegeri transparente. Am dat dovadă în fața tuturor partenerilor din străinătate care se uitau deja la noi cu toate reflectoarele pornite”, punctează Radu Delicote.

Asta nu înseamnă că nu există și piedici serioase în calea procesului de reconciliere în societatea românească.

„Fiecare tabără este extrem de speriată de cealaltă sau înfuriată, vede răul personificat în cealaltă. Și mi-aș dori să dispară aceste sentimente mulțumită unui președinte care va înțelege, de fapt, că aceste sentimente sunt exagerat de pregnante deja în societate de prea mult timp. Și sper - și aici este mai degrabă o speranță combinată cu puțin pesimism – suntem deja de prea mult timp în campanie electorală, de peste un an și ceva. Oamenii au obosit, populația, au obosit cei care nu sunt fanatizați. Sper să se termine foarte repede inclusiv cu etapa constituirii guvernului, inclusiv cu etapa de campanie internă în partidele pe care le-am amintit și să intrăm într-o perioadă de efectiv stabilitate și liniște politică”, încheie Radu Delicote.