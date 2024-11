Misiune imposibilă, doar 500 de oameni numără peste 9.5 milioane de voturi. „România a devenit Belarus”

Situație incredibilă în România anului 2024. Doar 500 de persoane sunt nevoite să numere, în aproximativ 72 de ore, 9.5 milioane de voturi exprimate de români în turul I al alegerilor prezidențiale 2024. Este o misiune aproape imposibilă, consideră jurnaliști dar și autorități locale.

Democrația în România depinde de 500 de oameni care în 72 de ore vor fi nevoiți să facă munca a 1500. Este vorba despre personalul mobilizat pentru renumărarea voturilor conform deciziei Curții Constituționale a României. Voturile vor fi renumărate la nivelul fiecărui Birou Electoral Județean. Jurnaliști dar și autorități publice trag un semnal de alarmă privind absurdul situației dar și privind riscul de a apărea erori umane, firești, care să vicieze rezultatul alegerilor.

”500 de oameni trebuie să facă treaba a 180.000”

Un semnal de alarmă a fost tras la Brașov acolo unde primarul Allen Coliban a arătat absurdul situației. În județul Brașov doar 9 oameni vor renumăra de vineri până duminică peste 270.000 de voturi. ” E oficial. Începe renumărarea la fiecare Birou Electoral Județean. Nu știu cum vor număra 9 oameni totalul de 272.000 de voturi, până duminică. Legea spune că un singur om ar trebui să desfacă buletinele, să citească cu voce tare și să distribuie voturile în teancuri. Se va întâmpla asta? Nu! La nivel național, 500 de oameni trebuie să facă treaba a 180.000 (câți au fost duminică). Dacă nu se descurcă, angajații Prefecturii (reprezentanța guvernului Ciolacu în teritoriu) vor oferi ajutor.”, arată Allen Coliban într-o postare pe rețelele sociale.

”În mai puțin de o săptămână, România a devenit Belarus”

Inclusiv jurnalistul Vlad Petreanu afirmă, tot într-o postare pe rețelele sociale, că situația este incredibilă și aproape o misiune imposibilă pentru oamenii efectiv împinși să renumere voturi până la epuizare sub o presiune imensă. În aceste condiții există riscul de a apărea erori umane și implicit vicierea rezultatelor.

„ În toată țara, doar 500 de persoane vor trebui să reverifice și să renumere cele aproape 9,5 milioane de voturi exprimate. Duminica trecută, de asta s-au ocupat 180.000 de oameni. Pe baza acestei "renumărări", CCR va decide, ca un monarh absolutist, fără niciun drept de apel sau cale de atac, ce urmează. În mai puțin de o săptămână, România a devenit Belarus.”, scrie Vlad Petreanu. Allen Coliban , la rândul său, spune că orice eroare riscă să arunce țara în haos. „Voi merge în fața Prefecturii în seara asta, civilizat, doar să știe că suntem acolo și că nu sunt singuri . Înăuntru sunt tot oameni, cu o responsabilitate enormă, cu o misiune extrem de dificilă și de a căror activitate, sub o presiune imensă (plus oboseală, plus eroarea umană), depinde soarta democrației noastre. Orice greșeală poate arunca țara în haos.”, adaugă acesta.