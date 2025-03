Lasconi spune că ei i se datorează faptul că Bolojan este președinte interimar. „Am făcut presiuni și pentru a pleca Iohannis acasă”

Președinta USR, Elena Lasconi, a declarat într-un interviu la radio Guerilla că Ilie Bolojan a ajuns președinte interimar datorită ei.

Elena Lasconi, șefa USR și candidat la președinția României, a declarat întru-un interviu la Radio Guerrilla că ascensiunea în funcția de președinte al României a lui Ilie Bolojan i se datorează.

Asta după ce încă de anul a fost prima care l-a propus pe Bolojan să fie prim ministru în cazul în care ar fi câștigat alegerile prezidențiale, poziție pe care și-o menține și în prezent.

„Sunt primul politician care a spus că aș vrea să fie domnul Bolojan premier. După chestia asta, în noaptea aia, PNL a făcut ședință, erau agitați, jumătate din partid deja cumva simpatiza cu ideea de Bolojan. Faptul că Ilie Bolojan este acum președinte interimar într-un fel mi se datorează mie. Pentru că am vorbit despre el, pentru că cred în el. Apoi a fost pus pe liste la Senat, pentru că, nu-i așa, are credibilitate, apoi cu această coaliție a ajuns președintele Senatului. Am făcut presiuni și pentru a pleca Iohannis acasă și acum este președinte interimar”, a declarat Elena Lasconi la Radio Guerrilla.

În luna august 2024, Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, a declarat că Ilie Bolojan, șeful liberal al Consiliului Județean Bihor, ar fi opțiunea ei de premier dacă va deveni președinte.

„Omul pe care îl apreciez enorm și de la care am și învățat multe este domnul Bolojan. Eu cred că în funcția de prim-ministru ar trebui să fie un om cu multă experiență în administrație și nu cunosc pe altcineva care să aibă mai multă experiență în administrație decât domnul Bolojan”, a declarat Elena Lasconi în 28 august.

Anul acesta, la începutul lunii martie, Elena Lasconi a declarat că ar putea lua în considerare retragerea candidaturii sale la alegerile prezidențiale din 2025 în favoarea lui Ilie Bolojan.

„Totul e negociabil. Eu l-aș susține pe domnul Bolojan așa cum l-am susținut și ca premier. Consider că ar fi mai bun ca premier. Și rămâne de văzut”, a declarat Elena Lasconi.

Ilie Bolojan a declinat însă oferta.