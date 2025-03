Crin Antonescu, depre contracandidatul Victor Ponta: „Eu nu sunt un trădător. Orice vot pentru Ponta este un vot pentru Nicuşor Dan”

Crin Antonescu, candidatul coaliției la alegerile prezidențiale, a afirmat în cadrul unei vizite în județul Dâmbovița că el și primarul Capitalei vor fi în cursa finală pentru Cotroceni. Candidatul l-a criticat pe fostul social-democrat Victor Ponta.

„Astăzi, dacă privim cu realism, cu oarecare pricepere, nu cu cine ştie ce ştiinţă, este foarte clar că preşedinte al României voi fi ori eu, ori domnul Nicuşor Dan. Ăsta e un lucru clar. Vedem cum s-au aşezat trupele, vedem cum s-au aşezat dispozitivele, vedem clar cum, după ieşirea lui Călin Georgescu sau scoaterea lui Călin Georgescu din cursă, vedem clar care este bătălia”, a spus Crin Antonescu în cadrul vizitei sale în Dâmbovița.

Crin Antonescu a mai spus că scrutinul din luna mai „e o bătălie politică, de această dată şi de această dată mai mult ca oricând, cu o miză enormă”.

Ce spune despre Victor Ponta

„Sper că toată lumea ştie lucrul ăsta. Sper că toată lumea ştie că are o importanţă copleşitoare pentru România, pentru viaţa politică din România, pentru comunităţile dumneavoastră şi pentru fiecare dintre dumneavoastră ca om politic, cine este preşedintele României. Orice vot de la alegătorii PSD sau PNL pentru Victor Ponta este un vot pentru Nicuşor Dan. De ce? Pentru că Victor Ponta, oricât de puternică i-ar fi campania, oricât de mizerii i-ar mai face postul de televiziune al prietenului s-au fugit, nu are cum să intre pe niciun calcul, în afară de sondajele lui Palada (..) în turul 2. Deci pur şi simplu ceea ce ia Victor Ponta de la noi este în favoarea lui Nicuşor Dan, care nu pierde voturi. Deci, oricare alegător al PSD este bine să înţeleagă că are de ales între candidatul simpatic, nesimpatic, convingător, mai puţin convingător al acestei alianţe, sau domnul Nicuşor Dan. Pentru că Victor Ponta nu are cum să intre în finală”, a mai spus Antonescu.

Despre Victor Ponta, candidatul coaliției, aflat în vizită cu Marcel Ciolacu, a mai afirmat că „a fost adus recent de domnul Ciolacu în PSD, a fost adus aici la dumneavoastră şi făcut deputat PSD de Dâmboviţa”.

„A fost consilierul economic al premierului Ciolacu, are neruşinarea să spună că ăsta este un guvern foarte prost, că România are un deficit îngrozitor şi că nu are cum să rămână Ciolacu prim-ministru, aduce el pe cineva competent, că e Georgescu, dacă ciupim de la Georgescu, că cine ştie cine”, a mai declarat Crin Antonescu.