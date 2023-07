„Ne-am săturat să murim cu zile!”, declară Cezar Irimia, Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer

„Ne-am săturat să murim cu zile!”, strigătul disperat al pacienților oncologici din România

De ce nu bolnavii oncologici nu beneficiăză de sprijinul statului. Explică la Adevărul Live, Cezar Irimia, Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer.

„Ne-am săturat să murim cu zile!” este strigătul pacienților oncologici din România. Iar disperarea bolnavilor de cancer a fost auzită, pe 13 iulie, chiar in fața Ministerului Sănătății, sub ferestrele funcționarilor publici care ar fi trebuit să elaboreze până la 1 iulie normele de aplicare ale Legii 293/2022 privind Planul Național de Prevenire și Combatere a Cancerului.

În lipsa acestor norme, in România mor zilnic, din cauza cancerului 153 de pacienți, in fiecare an în România, aproximativ 100.000 de pacienți sunt diagnosticați cu cancer. De ce și cine întârzie aplicarea acestor norme? În noua ediție din Adevărul Live realizată și moderată de Antoaneta Banu, intrăm în miezul problemei, cu Cezar Irimia, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer.

1. În noiembrie 2022, a fost promulgat Planul Național de Prevenire și Combatere a Cancerului. Care sunt principalele beneficii oferite prin această lege, pacientului oncologic român.

2. La 1 iulie au fost așteptate normele și aplicarea acestora. Ele nu există, încă. De ce întârzie Ministerul Sănătății să vină cu aceste norme?

3. În noiembrie 2022, a fost lansat la Cotroceni cu mare fast Planul Național de Prevenire și Combatere a Cancerului, la care a participat și Ministerul Sănătății. În aprilie 2023, ministrul spune că „sunt necesare modificări și adaptări ale textului". Apoi, pe 31 mai MS spune că se lucrează la un nou proiect de act normativ, pentru că legea promulgată deja, este proastă. Care sunt argumentele referitoare la faptul că legea este proastă?

4. De ce a avut nevoie Ministerul Sănătății de 6 luni să își dea seama că legea este proastă? De ce nu a intervenit pe ea, atât timp cât a fost în dezbatere publică?

5. Care sunt modificările pe care dorește să le aducă Ministerul Sănătății, actualei Legi?

6. Ce ar trebui să prevadă normele de aplicare ale Legii?

7. Dacă nu sunt lansate normele de aplicare pentru Legea 293/2022, ce va întreprinde Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer?