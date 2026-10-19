Atenție, poprirea poate fi înființată fără somație prealabilă! Totuși, ce drepturi are persoana vizată?

Blocarea banilor prin poprire nu trebuie precedată de o somație adresată persoanei care are de achitat o datorie. Curtea Constituțională a confirmat că această regulă este constituțională. Lipsa avertizării prealabile nu înseamnă însă că persoana vizată pierde dreptul de a contesta executarea, se arată într-un articol publicat pe JURIDICE.ro.

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Prin Decizia nr. 235/2026, Curtea Constituțională a respins criticile formulate împotriva prevederii din Codul de procedură civilă care permite înființarea popririi fără somație prealabilă. Argumentul central este că recuperarea unei datorii trebuie să fie eficientă, fără a elimina protecția juridică a debitorului.

De ce nu este obligatorie avertizarea înainte de poprire

Poprirea privește bani sau alte creanțe ale debitorului aflate la un terț. O avertizare înainte de aplicarea măsurii ar putea permite transferarea ori ascunderea rapidă a sumelor urmărite, compromițând recuperarea datoriei.

Acest risc justifică, în viziunea Curții, o procedură diferită de cea aplicabilă altor forme de executare silită. Diferența nu reprezintă, prin ea însăși, o discriminare și nici nu înseamnă că legea îi consideră automat de rea-credință pe toți debitorii.

Fără somație prealabilă nu înseamnă fără drept la apărare

Distincția esențială este între avertizarea înaintea măsurii și informarea despre măsura luată. Debitorul trebuie înștiințat despre poprire și are la dispoziție contestația la executare, prin care poate cere instanței să verifice actele de executare.

Curtea consideră că accesul la justiție și dreptul la apărare sunt protejate prin această posibilitate de control judecătoresc, chiar dacă el intervine după înființarea popririi.

Pentru persoana vizată, concluzia este importantă: simplul fapt că poprirea nu a fost precedată de o somație nu o face nelegală. În același timp, decizia Curții nu validează automat orice poprire. Legalitatea măsurii concrete poate fi verificată de instanță, iar executarea trebuie să respecte celelalte condiții și garanții prevăzute de lege.