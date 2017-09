Motorola a lansat oficial terminalele Moto G5S şi Moto G5S Plus în România. Preţ şi disponibilitate

Moto G5S

Moto G5S este un telefon conceput pentru a oferi mai mult consumatorilor. Acesta este realizat din metal, mai exact dintr-o singură bucată de aluminiu, fiind astfel mai rezistent.

Noul Moto G5S dispune de un acumulator de 3000 miliamperi, care asigură energie suficientă pentru întreaga zi. Bateria se încarcă “din mers” datorită funcţiei de încărcare TurboPower, prin care vei obţine până la cinci ore de autonomie în doar 15 minute de încărcare.*

Ediţia specială a telefonul Moto G5S integrează o cameră de 16 MP, care include sistemul „phase detection autofocus” (PDAF). În plus, terminalul realizează poze de grup cu uşurinţă datorită camerei frontale de 5MP cu unghi larg şi flash LED.

Noul terminal îţi oferă experienţe vizuale bune, în format 1080p, pe un ecran de 5,2 inci Full HD. Mai mult, poţi rula aplicaţiile preferate cu uşurinţă, poţi urmări fără întreruperi videoclipurile favorite şi poţi naviga pe internet datorită procesorului octa-core de 1.4GHz şi a conexiunii 4G.

Moto G5S Plus

Pentru cei care doresc cele mai bune caracteristici ale gamei Moto G, ediţia specială Moto G5S Plus este alegerea. Acesta oferă o serie de specificaţii care erau până acum rezervate doar smartphone-urilor premium, precum camerele duale de 13MP şi software-ul special de optimizare a pozelor.

Modul de focalizare selectivă îţi permite să realizezi cu telefonul portrete bune, adăugând un efect de fundal neclar. Sau te poţi juca cu funcţia de alb şi negru selectivă sau cu cea de înlocuire a fundalului, astfel încât să oferi pozelor un aspect nou. De asemenea, camera frontală de 8 MP cu unghi larg integrată pe Moto G5S Plus are flash LED şi un nou mod panoramic.

Moto G5S Plus este realizat în întregime din metal, având un ecran de 5,5 inci Full HD. De asemenea, Moto G5S Plus dispune de un procesor octa-core Qualcomm Snapdragon 2.0 GHz, capabilităţi grafice puternice şi suport pentru 4G LTE.

Bateria terminalului este de 3000 de miliamperi şi îţi oferă energie suficientă pentru întreaga zi. Mai mult, îl poţi alimenta rapid cu încărcătorul TurboPower, care oferă până la şase ore de autonomie în doar 15 minute de încărcare.

Disponibilitate

Moto G5S şi G5S Plus sunt disponibile la cei mai mari retaileri IT&C. Preţurile recomandate sunt: 1.199 lei cu TVA pentru G5S, 1.399 lei cu TVA pentru G5S Plus versiunea cu 3 GB de RAM şi 32 de GB spaţiu de stocare şi 1.499 lei pentru G5S Plus versiunea cu 4 GB de RAM şi 32 de GB spaţiu de stocare.