Securitate, performanţă şi stabilitate pentru un business invincibil, cu soluţiile Telekom

Specialiştii Telekom afirmă că acesta este un prim pas, dar nu suficient pentru asigurarea continuităţii afacerii din acest punct de vedere. Pentru că cele mai multe dintre pericolele informatice nu sunt vizibile, companiile arareori îşi pun problema că bazele de date le-ar putea fi corupte, furate sau blocate, sistemele le-ar deveni inaccesibile, iar astfel activitatea le-ar putea fi paralizată.

Tocmai de aceea, pentru ca un business sa fie în siguranţă, acesta trebuie să îşi protejeze al doilea cel mai valoros activ după resursa umană: informaţiile.

Soluţii se găsesc din abundenţă pe piaţa locală, dar acoperă doar nevoi punctuale. Însă toate elementele pentru un business sigur sunt disponibile la Telekom Romania, cel mai mare operator de telecomunicaţii din România, cu o puternică divizie de servicii şi soluţii integrate IT&C.

Conectivitatea permanentă, un element-cheie pentru o afacere dinamică, implică şi vulnerabilităţi, care sunt eliminate cu soluţiile de securitate pentru echipamente fixe şi mobile. Acestea asigură protecţia individuală antivirus a oricărui dispozitiv şi sunt oferite la pachet, automat, cu serviciile de telecomunicaţii pentru ca businessul respectiv să fie protejat. Protecţia este multi-dispozitiv, fie că este vorba de computere personale – apărare antivirus/antimalware, contra diferitelor amenintari online, inclusiv a furtului de identitate sau escrocheriilor financiare – respectiv de dispozitive mobile, care sunt protejate împotriva pierderii sau accesului nedorit la informaţiile personale – mesaje, contacte, fotografii, fişiere. De exemplu, un furnizor mic de servicii de pe piaţa locală a ales să îşi securizeze atât dispozitivele fixe, cât şi cele mobile după ce i-a fost golit un cont din cauza unei vulnerabilităţi a antivirusului gratuit instalat pe calculatorul de pe care se făceau plăţile. Fima cu 5 angajaţi a ales soluţia Norton Security Online (NSO) de la Telekom cu 10 licenţe - 5 pentru PC-uri şi celelalte 5 pentru echipamanentele mobile - pentru care plăteşte 5 euro/utilizator/lună, benficiind de o reducere de 50% pentru această opţiune.

Hackerii nu sunt singurul pericol - siguranţa datelor poate fi periclitată şi de un cutremur, un incendiu, un angajat neatent, o fluctuaţie de tensiune în reţeaua electrică sau multe alte cauze, atunci cand acestea sunt găzduite pe serverele proprii. Conştiente de aceste riscuri, tot mai multe firme decid să îşi mute serverele în centre de date securizate, iar această schimbare generează şi reduceri semnificative de costuri pentru că renunţă la investiţiile în reînnoire si administrare a echipamentelor. Pentru protecţia împotriva acestui tip de ameninţări fizice, Telekom Romania oferă pe langa hosting în centrele sale de date din Bucureşti şi Braşov, si serviciile VDC (Virtual Data Center), unice pe piaţa din România pentru că permit stocarea şi procesarea de volume uriaşe de date fără limitările serverelor clasice, pe o arhitectură integrată, unificată şi convergentă, asigurând totodată redundanţă datelor şi protecţie maximă garantată. Aceasta solutie poate scala individual orice componentă (memorie, disc sau procesor), în funcţie de nevoile fiecărei companii. Arhitectura next-generation-data center ofera performanta necesara prin faptul ca este capabilă să susţină aplicaţii solicitante din punctul de vedere al resurselor, condiţii pe care alţi furnizori din piaţă nu au reuşit încă să le ofere. Pentru a asigura cel mai ridicat SLA (nivel minim garantat) din piaţă - de 99,999% disponibilitate - Telekom a dezvoltat o platformă tehnică în care fiecare componentă are redundanţă, adică este dublată fizic, fără niciun single point of failure (SPOF).

Un exemplu elocvent este cel al unei firme care asigură suport tehnic clienţilor care sună la call-center şi care foloseşte o aplicaţie CRM care permite afişarea în timp real a tuturor informaţiilor relevante despre apelant şi despre echipamentele acestuia. Pentru că această operaţiune implică un volum uriaş de date şi informaţii, iar viteza de reacţie trebuie să fie foarte mare, compania în cauză a apelat la serviciul VDC oferit de Telekom. Alegerea s-a bazat pe regula “3-2-1”, care înseamnă: 3 copii permanente ale datelor şi aplicaţiilor (una de lucru şi două de backup) - 2 copii pastrate în medii şi pe echipamente diferite pentru ca o defecţiune sau un virus să nu afecteze mai mult de o copie simultan -1 copie, cel puţin, a datelor aflată într-un alt spaţiu fizic, în alt oraş, putand fi recuperate în cazul unui dezastru natural.

O altă situaţie care poate conduce la întreruperea conexiunilor internet este cea în care au loc incidente precum tăierea accidentală a fibrei optice. Pentru astfel de situaţii, Telekom Romania oferă facilitatea de monitorizare proactivă pentru serviciul premium de Internet MetroNET – „coloana vertebrală” pentru traficul de date fixe al unei afaceri care susţine, practic, toate aplicaţiile pe care clientul le foloseşte via Internet. Telekom oferă serviciul de monitorizare proactivă care garantează supravegherea permanentă a conexiunii MetroNET de către o echipă din cadrul Centrului Telekom de Operare a Reţelei. Soluţia este ideală, de exemplu, pentru companiile care comercializează produse online, pentru că, pentru a deservi sute sau chiar mii de clienţi zilnic, momentele de downtime nu sunt o opţiune, având impact imediat asupra vânzărilor.

La fel de practică este şi pentru clienţii care au puncte de lucru în diferite oraşe. Un retailer local, cu zeci de angajaţi şi 6 magazine în 3 oraşe mari din ţară, urmăreşte de la distanţă activitatea din toate punctele de lucru folosind MetroNET pentru că această soluţie poate susţine streamingul mare al camerelor de luat vederi. În plus, disponibilitatea serviciului de internet este garantat 99% prin contract în varianta standard. Pentru cazurile în care linia principală nu este disponibilă în perioada de activitate a magazinului, traficul este rutat către conexiunea de back-up oferită în cadrul abonamentului.

Pentru a asigura continuitatea activiţăţilor unei afaceri, nu este nevoie doar de o conexiune securizată, ci şi de aplicaţii care pot fi rulate în siguranţă oricand si de pe orice device. Aplicaţiile Microsoft Office 365 oferite clienţilor companii de catre Telekom rezolvă cu succes această problemă, perminţându-le celor aflaţi în mişcare să îşi creeze propriul birou mobil. Aplicaţiile Office (Word, Excel, PowerPoint) sunt disponibile în cloud în sistem de licenţiere Software as a Service şi nu presupun investiţii de capital, costuri de mentenanţă, iar accesul este securizat de oriunde, oricând, de pe orice dispozitiv. Office 365 este oferit de Telekom Romania pe bază de abonament lunar, ca serviciu independent sau împreună cu pachetele MagentaONE. O şcoală privată din Bucureşti îşi gestionează activitatea din cloud, folosind astăzi 81 de licenţe Office 365 pentru corpul profesoral şi personalul administrativ, după ce, în trecut, s-a confruntat cu probleme legate de disponibilitate şi securitate. În prezent, fiecare dintre aceşti utilizatori are acces la programele Microsoft Office online, conferinţe HD audio/video/web cu până la 250 participanţi, o soluţie de intranet şi partajare de documente în interiorul organizaţiei, plus o platformă de social media internă.

Aşadar, soluţiile de securitate adoptate de companii arată că firmele îşi planifică dezvoltarea afacerii în mod inteligent, securizându-şi activele, pentru că acestea reprezintă baza pentru creşterea pe termen lung. Din această perspectivă, un business invincibil devine doar unul care dispune de securitate maximă a dispozitivelor folosite, are acces la cel mai performant data center şi foloseşte internetul cu stabilitate garantata dar si aplicatii in cloud, toate oferite de Telekom Romania.