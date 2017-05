Numărul de computere infectate a crescut continuu pe plan mondial, chiar după ce, în cazul primei variante, fusese activată funcţionalitatea „switch-kill”: de la 100.000, sunt raportate acum 213.000 de cazuri, iar acum „această nouă versiune poate să să afecteze alte sute de mii de computere”. Reamintim informaţia pe care o dădeam ieri, acum confirmată şi de cei de la „Hacker News, anume că WannaCry este un „malware pentru răscumpărare” cu capacitate de răspândire extrem de mare care foloseşte o vulnerabilitate din sistemul Microsoft care nu a fost actualizat la timp (adică în ultimele trei zile şi acţionează ulterior ca un „vierme” pentru a afecta alte şi alte sisteme vulnerabile din reţeaua internă. Vulnerabilitatea respectivă a fost identificată ca fiind EternalBlue, un ansamblu de unelte la îndemâna hackerilor despre care se spune că ar fi fost creat de NSA şi după aceea furat în urmă cu o lună de zile de un grup de hackeri autointitulat Shadow Brokers.

„Cercetătorul britanic, identificat drept MalwareTech a oprit în mod accidental răspândirea globală a lui WannaCry prin înregistrarea unui nume de domeniu ascuns în malware, dar asta nu repară conţinutul deja afectat de atacul informatic. Acest domeniu avea misiunea de a permite propagarea lui WannaCry şi răspândirea lui ca „vierme” informatic, dar Malware Tech a înregistrat domeniul respectiv şi a creat o aşa-numită „sinkhole” - tactică folosită pentru a redirecţiona traficul de la domeniile infectate înspre un sistem auto-controlat. Dar dacă credeţi că activarea acelui switch kill a reuşit să stopeze complet infecţia, vă înşelaţi, asta deoarece imediat după ce atacatorii au realizat că au o problemă, au revenit.”

Iar Costin Raiu, directorul echipei de cercetare globală şi analiză de sistem de la Kaspersky, a conformat apariţia versiunii WannaCry 2.0 în care nu mai există funcţia kill-switch.

Pentru cei de la Hacker News, Matthew Hickey, expert în probleme de securitate şi co-fondator al Hacker House, declara că:

Aveţi aici şi aici două demonstraţii video lămuritoare asupra modului în care se efectuează un asemenea atac.

Am şi o veste foarte bună pentru dumneavoastă, venită prin intermediul celor de la EUROPOL care sfătuiesc pe toată lumea să acceseze site-ul nomoreransom.org/, dezvoltat de poliţia olandeză şi pus gratuit la dispoziţia publicului, efectuând operaţiunile necesare de devirusare. Pentru mai multă siguranţă, opţional, vă dau şi ce indică cei la Hacker News:

