Cheltuieli pe internet: românii dau bani pe electronice, electrocasnice şi haine

Analiza prezentată de GPeC arată că, în medie cumpărătorii vizitează magazinele online de trei-patru ori pe săptămână şi 77% din aceaştia fac cumpărături de cel puţin două ori într-un an de la acelaşi magazin. Atunci când aleg un magazin online, sunt atenţi la preţul serviciilor sau al produselor şi aleg să facă cumpărături online pentru a economisi timp. În topul preferinţelor sunt eMAG (retailer cu marketplace şi produse noi, în mare parte), OLX (platformă pentru second hand) şi elefant.ro (platformă care a început cu cărţi şi vinde orice acum). În continuare, deloc surprinzător, preţul e cel mai important criteriu în alegerea unui magazin online.

Cu o medie de trei ori pe an, 90% preferă să achiziţioneze din mediul online produse electronice şi electrocasnice. Clasamentul continuă cu achiziţia de computere, accesorii software şi hardware (82%), îmbrăcăminte şi încălţăminte (80%), cosmetice şi produse farmaceutice (77%), sejururi şi servicii de turism (70%), servicii în domeniul telecomunicaţiilor (69%), cărţi, reviste şi DVD-uri (67%) sau produse alimentare şi catering (55%).

Într-un an, cele mai mari sume alocate de români pentru cumpărăturile online sunt în turism (1.313 lei / an), pentru achiziţia de electronice şi electrocasnice (1.076 lei / an), accesorii auto (818 lei / an), calculatoare, produse software şi hardware (793 lei / an) sau mobilă şi decoraţiuni interioare (715 lei / an). În general, cumpără online pentru a economisi timp (72%), însă 51% din români preferă shopping-ul online pentru varietatea mare de produse găsite şi posibilitatea de a compara uşor ofertele propuse.

Din nou, nu-i surprinzător că plata numerar la primirea coletului este decisivă: 78% aleg asta, pe când 50% din cei chestionaţi menţionează că plătesc şi online cu cardul. Mai există şi plata în numerar la sediul magazinului (17%).