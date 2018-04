Razer a lansat un magazin care te recompensează dacă cumperi jocuri

FOTO via IGN

Razer Game Store oferă acces instant la mii de jocuri de PC în format digital şi recompensează utilizatorii pentru fiecare achiziţie. Jocurile sunt livrate sub formă de chei de produs ce pot fi activate pe Steam sau pe Uplay.

Achiziţia jocurilor recompensată

Când utilizatorii achiziţionează jocuri de pe Razer Game Store, ei primesc acces la oferte exclusive, vouchere Razer Game Store, reduceri la perifericele Razer din RazerStore sau alte beneficii.

Mai mult, utilizatorii vor fi recompensaţi pentru fiecare achiziţie din Razer Game Store şi cu credite de loialitate zSilver, inclusiv pentru tranzacţiile efectuate cu carduri de credit. Cei care optează să plătească folosind zGold vor primi bonusuri de Silver şi mai mari.

Disponibilitate

În momentul lansării, de Razer Game Store se vor putea bucura într-o formă localizată, cu metode de plată şi suport dedicat, locuitorii din SUA, Marea Britanie, Germania şi Franţa. Restul ţărilor din Europa, inclusiv România, au acces la versiunea în limba engleză cu preţurile afişate în Euro.

Catalogul Razer Game Store include produse de la Ubisoft, Bethesda, Bandai Namco, Deep Silver, Rockstar şi mulţi alţii şi cele mai aşteptate titluri ale anului printre care “The Crew 2” şi “Pillars of Eternity II: Deadfire”, dar şi cele mai mari hituri deja lansate precum “Grand Theft Auto V”, “Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands”, “Cuphead” şi “Dishonored: Death Of The Outsider”.