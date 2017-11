Tenda AC9 este un router dual-band cu un design plăcut ochiului, care se pliază pe nevoile generaliste [TECH REVIEW]

Tenda AC9 este un router care face parte din categoria mid-range. El vine la un preţ de aproximativ 250 de lei la cei mai mulţi dintre marii retaileri şi pot menţiona de pe acum că e un cost corect. Routerul se comportă mai mult decât decent şi îţi va oferi exact ceea ce cauţi. Evident, nici pretenţiile tale nu trebuie să fie excesive.

Pentru cei care caută un router pe care să te poţi baza şi care să nu te bage în faliment, Tenda AC9 este o alegere onorabilă. Este dual-band, ceea ce înseamnă că te vei bucura atât de o conexiune de 2,4 GHz, cât şi de una de 5 GHz. Acest lucru este ideal pentru cei care utilizează mai multe dispozitive, sau pentru familiile mai mari, de exemplu. Oricum, nu toate gadget-urile ”văd” reţeaua de 5GHz, deci totul ar trebui să se împartă în mod egal.

Pentru cei care locuiesc la apartament, Tenda AC9 este mai mult decât suficient. Dacă totuşi simţi nevoia de un semnal foarte puternic în fiecare colţ al casei, recomand şi achiziţia unui range extender. Tenda AC9, utilizat împreună cu un range extender, a oferit o experienţă onorabilă. În ceea ce priveşte micul gadget de priză, acesta este un Tenda A9, deci compatibilitatea este asigurată între cele două.

În plus, procesul prin care se face ”împerecherea” este unul extrem de facil, mai direct decât am experimentat în alte cazuri. Tot ce trebuie să faci este să bagi range extender-ul în priză şi să îl porneşti. Apoi te conectezi la el şi totul este rezolvat. Nu mai trebuie să accesezi diferite IP-uri cu firul de internet în extender, iar apoi să-l muţi în priza în care vrei.

În ceea ce priveşte numărul de dispozitive conectate la reţea, am utilizat concomitent două telefoane, laptop, consolă de jocuri, smart TV şi tabletă. Nu am simţit semne de încetinire sau mai grav, de pierdere a semnalului. Tot ecosistemul s-a comportat OK şi nu am avut motive pentru care să nu fiu mulţimit.

Preţul poate fi considerat unul destul de mare pentru segmentul de clienţi care nu ar da atât de mulţi bani pe un router. Însă confortul şi sentimentul de stabilitate care vin odată cu o reţea wireless stabilă nu este chiar atât de uşor de găsit pe bani puţini. Per total, Tenda AC9 este un router care îşi face treaba şi căruia nu prea ai ce să-i reproşezi.