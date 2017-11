BLACK FRIDAY 2017: Ce reduceri au pregătit retailerii

Dacă în SUA, de unde a fost „împrumutat", Black Friday are loc după Ziua Recunoştinţei, adică în ultima zi de vineri a lunii noiembrie, în varianta românească, începută timid în 2011, reducerile au ajuns să nu mai aibă loc doar vinerea, să se întindă pe mai multe zile, ba mai mult, orice campanie de reduceri de peste an se numeşte generic Black Friday, iar anul acesta evenimentul are loc cu o săptămână înaintea celui din Statele Unite..