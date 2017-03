Tuberculoza activă poate fi depistată în câteva ore. În ce constă noua metodă de diagnostic

„În stadiul actual al testărilor tuberculozei, sputa expectorată, hemocultura, biopsiile invazive ale plămânilor şi limfei sau puncţiile sunt singurele modalităţi de diagnosticare a tuberculozei“, a declarat Tony Hu de la Universitatea din Arizona, unul dintre conducătorii studiului, citat de agerpres.ro.

Rezultatele pot da concluzii negative false şi pot fi afectate din cauza faptului că poate dura între câteva zile şi câteva săptămâni până la obţinerea rezultatelor, a adăugat acesta.

Noua metodă combină nanotehnologia cu tehnica numită spectometrie pentru măsurarea moleculelor mici cunoscute sub numele de peptide din Mycobacterium tuberculosis în vederea depistării infecţiilor active cu tuberculoză, notează oamenii de ştiinţă în jurnalul american „Proceedings of the National Academy of Sciences“.

NanoDisk-MS în doar câteva ore

Echipa a anunţat că noul test, numit NanoDisk-MS, depăşeşte toate celelalte tipuri de analize de pe piaţă şi este nevoie de doar câteva ore pentru afişarea rezultatelor. Acest lucru este deosebit de important deoarece pentru controlul eficient al tuberculozei este nevoie ca pacienţii să fie trataţi cât mai curând posibil astfel încât să fie diminuat riscul de răspândire a bolii.

Totodată, testul e primul care poate determina severitatea bolii prin detectarea nivelurilor din sânge a două proteine — CFP-10 şi ESAT-6 — eliberate de bacteria de tuberculoză în timpul infecţiilor active.

„Suntem foarte încântaţi de capacitatea testului nostru de a oferi rezultate cantitative rapide ce pot fi utilizate în vederea monitorizării efectelor tratamentului, fapt ce va oferi medicilor posibilitatea de a trata mai eficient infecţiile cu tuberculoză la nivel mondial“, a mai spus Hu.

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), tuberculoza este o boală infecţioasă letală care rămâne o problemă de sănătate la nivel mondial, cu peste 10 milioane de noi cazuri anual şi 2 milioane de decese pe an.

Bacteria care provoacă tuberculoza poate rămâne în ţesutul pulmonar al unei persoane timp de mai multe decenii înainte de declanşarea spontană a bolii contagioase. Potrivit estimărilor OMS, în prezent până la o treime din populaţia lumii ar putea prezenta astfel de infecţii cu tuberculoză în stare latentă.