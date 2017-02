Trucuri pentru a scăpa de păr gras şi mătreaţă

Orice persoană care are părul gras ştie că trebuie să-l spele foarte des, zilnic, dacă este nevoie. Cauza unui păr gras este producţia excesivă de sebum.„Sebumul este o substanţă uleioasă produsă de glandele sebacee care se găsesc sub piele, ataşate unui fir de păr. Este un amestec complex de diferite lipide, adică grăsimi“, explică dr. Diana Plăcintescu, medic primar dermato-venerolog la Clinica Medicum din Bucureşti.

În mod normal, sebumul are un rol pozitiv, protector în faţa agresiunilor externe, face pielea şi părul rezistente la apă. „În plus, transportă către suprafaţă celulele moarte din interiorul glandelor sebacee, împreună cu toate reziduurile metabolice ale acestora“, adaugă dr. Plăcintescu. Prezenţa sebumului devine neplăcută atunci când, sub influenţa hormonilor, a excesului de cosmetice, a poluării sau a ocluziei sub căciuli în timpul iernii creşte cantitativ şi îngraşă pielea şi părul mai des decât am dori. „În plus, compoziţia şi pH-ul se modifică şi devin favorabile înmulţirii unor fungi - Pityrosporum ovale sau Malassezia – care determină apoi mătreaţa“.

Dorina are 20 de ani şi este din Bucureşti. „De când mă ştiu am păr fragil şi gras. Mă spăl în fiecare zi, de regulă dimineaţa, dar până seara părul deja capătă un aspect neîngrijit. Chiar dacă sunt foarte atentă cu părul meu, la nivelul scalpului am un fel de cruste pe care, dacă încerc să le îndepărtez mă aleg cu răni“, mărturiseşte tânăra.

În cazul acestor persoane care au păr gras şi mătreaţă vorbim despre dermatită seboreică – mătreaţa - şi sindrom seboreic la nivelul scalpului, afirmă dr. Marcela Scraggs, doctor în ştiinţe medicale, medic primar dermato-venerologie în cadrul Clinicii Bioderm din Capitală. Aceasta mai spune că:„De obicei, aceste simptome coexistă. Dermatita seboreică este o eczemă cu evoluţie cronică, localizată la nivelul zonelor păroase, bogate în glande sebacee: scalp, faţă, torace superior, zona pliurilor şi se caracterizează prin leziuni eritematoase, acoperite cu scuame groase“, explică medicul.

Cauzele dermatitei seboreice încă nu se cunosc. Ceea ce se ştie este că în declanşarea ei sunt implicaţi mai mulţi factori, de la stresul emoţional, până la materialul gentic moştenit din familie. „Un rol important în producerea eczemei seboreice îl are Pityrosporum ovale, care se găseşte în număr crescut la persoanele cu mătreaţă, iar seboreea este un factor predispozant“, mai spune dr. Marcela Scraggs. Cu cât secreţia sebacee este mai mare, cu atât leziunile de dermatită seboreică sunt mai importante.

Cum protejăm scalpul de îngrăşare excesivă

Igiena adecvată joacă un rol important în diminuarea problemei. „Părul trebuie spălat atât de des cât se cere pentru ca să arate îngrijit. Important este ca, dacă ne spălăm mai des de 2 ori pe săptămână, să utilizăm şampoane delicate pentru utilizări frecvente“, recomandă dr. Diana Plăcintescu.

O măsură care trebuie luată neapărat este evitarea excesului de produse cosmetice care sufocă scalpul. Deci, fără fixative, produse uleioase pentru hrănirea firului de păr, dar care ajung şi la rădăcină şi alte asemenea. „Putem folosi aşa-numitele şampoane uscate, pe bază de pudră de talc, substanţă care absoarbe excesul de sebum“, recomandă dr. Plăcintescu.

Orice balsam înseamnă grăsime

Pentru cei mai norocoşi, şampoanele din comerţ destinate părului gras sau cele antimătreaţă pot fi soluţii prin care scapă de probleme. „Orice şampon reprezintă un detergent. În acest detergent se pune parfum, substanţe care îl împiedică să se strice – aşa-numitele prezervative – precum şi alte substanţe“, explică dr. Viviana Iordache, medic primar dermatolog la Clinica Medicum din Bucureşti. Pentru păr gras, de exemplu, se pune o cantitate mai mare de detergent. Cei care preferă tratamentele naturiste pot alege şampoane cu aloe vera, ceai verde sau lemongrass.

Pentru cei mai puţin norocoşi, care au dermatită seboreică sau mătreaţă din abundenţă indicate sunt şampoanele care se găsesc mai ales în farmacii şi care conţin anumite principii active. „Unele sunt cu gudroane, altele sunt cu dezinfectante – piritinolul de zinc, de exemplu – altele conţin antimicotic, sulf sau bisulfuri de seleniu, foarte eficiente pentru combaterea mătreţii şi a dermatitei seboreice“, mai spune dr. Iordache.

La rândul ei, dr. Marcela Scraggs recomandă şi ea folosirea şampoanelor seboreglatoare care combat excesul de sebum de la nivelul scalpului şi care pot fi achiziţionate tot din farmacii. „Acestea trebuie utilizate o perioadă mai îndelungată, de la caz la caz, pentru a obţine o ameliorare“. Indicaţia este să se utilizeze aceste şampoane de două ori pe săptămână.

Şampoanele cu gudron, cele mai puternice

Un lucru trebuie să ne fie clar însă. Nu există reţete universale care să ne scape de mătreaţă. Tot ceea ce putem face este să luăm fiecare şampon şi, prin eliminare, să vedem ce funcţionează la noi şi ce nu, atrage atenţia dr. Iordache. „Sunt pacienţi care au mătreţă grasă şi care merg – culmea ! - foarte bine cu şampon antimătreaţă pentru păr uscat. Pentru că, de fapt coaja aceea pe care o vedem noi că se adună pe umeri când facem mătreaţă, are o grosime diferită, în funcţie de zona în care se înfundă glanda sebacee“.

Când aceasta se înfundă mai rău, grosimea cojii e mai mare şi dacă încercăm să o detaşăm vom sângera şi ne va ustura foarte tare. Când e finuţă, mărunţică, nici nu ne dăm seama că avem mătreaţă, ne mănâncă puţin sau deloc, dar ne vedem că suntem plini pe haine de de o pulbere albă ca o pudră. „Aceea este aşa-numita mătreaţă uscată, ceea ce înseamnă că glanda se înfundă foarte sus“ explică dr. Iordache.

Şampoanele trebuie rotite între ele pentru că fiecare categorie merge pe alt mecanism, mai spune dr. Iordache. „Gudroanele merg pe inhibarea producţiei de cheratină. Sunt cele mai puternice, dar şi cele mai dure din toate punctele de vedere“. Nu rişti să-ţi cadă părul, dar rişti să te usture şi să devină prea agresive pentru tine. „Şi să nu mai ştii ce a fost întâi: oul sau găina. Te ustură pentru că te-ai scărpinat în cap sau te ustură pentru că te-ai spălat cu ceva nepotrivit?“.

Şampoanele împotriva Pityrosporum merg pe efectul antiinflamator, adaugă medicul dermatolog Viviana Iordache. „Sunt cele cu ketoconazol sau alte antifungice. Antifungicele sparg cercul vicios care înseamnă înfundare, proliferare, ruperea glandei şi vărsarea sebumului în ţesut. Acela este iritant şi atunci te mănâncă, de fapt. După care se face o alergie şi toate aceste fenomene reîncep“.

În cazul dermatitelor seboreice, a suprainfecţiilor micotice sau microbiene, medicul dermatolog poate prescrie şi un tratament pe cale orală. „Dar numai dacă şampoanele luate de la farmacie nu sunt suficiente“, precizează dr. Viviana Iordache, care adaugă că toate mecanismele locale de acţiune au termene scurte. „În momentul în care te prezinţi la dermatolog primeşti un set întreg de îngrijiri. Îngrijirea antistres, anticauză, evitarea contaminărilor. Toate aceste corecţii sunt pe viaţă. Nu te speli o lună de zile cu un şampon antimătreaţă şi te-ai vindecat de dermatită seboreică. Sau, te-ai dat 3 zile cu o loţiune medicală şi ai scăpat de ea. Nu! Luni de zile trebuie să lucrezi ca să scazi puseele şi să rezişti mai bine la presiune mai mare. Pentru că aceasta e boala stresului pe o condiţie predispozantă“.

Atunci când observăm că, de la un timp, părul este mai gras decât îl ştiam ar trebui să mergem la medicul dermatolog sau endocrinolog pentru a vedea dacă nu cumva avem tulburări hormonale sau alte boli asociate, conchide dr. Diana Plăcintescu.

De evitat formulele 2 în 1

Sunt de evitat însă formulele care conţin şi şampon şi balsam. „Orice balsam înseamnă grăsime, ceea ce pentru o persoană cu părul gras şi cu tendinţă la un scalp mai iritativ va duce la probleme“, arată dr. Viviana Iordache.

În al doilea rând, nu obţii un volum aşa de bun pentru că părul se va lipi de cap şi atunci trebuie să pui chimicale suplimentare care să-l electrizeze un pic, să-l înfoaie, mai spune medicul. „Creşti lista de ingrediente şi pentru persoanele cu sensibilitate mai mare poate să devină o problemă“.

Dr. Viviana Iordache mai spune că, din punctul ei de vedere, cea mai bună variantă este aceea ca fiecare dintre noi să folosească şampon simplu. „Iar cei care au nevoie de balsam să utilizeze mască, balsam, creme de păr şi alte produse separat, după ce s-au şamponat şi s-au clătit abundent. Iar în cazul în care avem probleme ca mătreaţa sau alergiile este bine să folosim balsamul numai pe vârfuri, pe tijă, nu pe pielea capului“, argumentează dr. Viviana Iordache.

Cu atât mai mult pentru persoanele care acuză pierderea părului sau rărirea acestuia, aceste şampoane cu grăsime încorporată sunt o varantă foarte proastă şi neprofitabilă, chiar dacă scrie pe şamponul respectiv că ar întârzia şi căderea părului. „Adică punerea în reţetă a unei substanţe care să facă vasodilataţie alături de grăsime va strica toată puterea de regenerare a substanţei respective“, conchide dr. Iordache.

Vopsirea se face cu substanţe blânde

Ca şi spălarea părului, şi vopsirea acestuia trebuie făcută ori de câte ori este nevoie. Este important însă ce fel de vopsea folosim. Ana are 48 de ani şi mărturiseşte că se vopseşte lunar. „Am început la 30 de ani pentru că albisem excesiv. Problema e c,ă în timp ce scalpul mi se îngraşă rău, vârfurile devin foarte uscate şi arăt ca o mătură. Am încercat tot felul de şampoane, degeaba“. În acest caz, trebuie alese vopsele speciale cu substanţe mai blânde, recomandă medicii dermatologi. „Şampoanele trebuie să fie pentru păr gras, ca să controleze secreţia de sebum din scalp, dar balsamurile şi măştile trebuie să fie pentru păr uscat şi degradat. Se folosesc măşti îmbogăţite cu uleiuri preţioase sau alte substanţe nutritive, sau siliconice, care ar fi bine să nu ajungă pe scalp, pentru că îl îngraşă şi mai mult“, explică dr. Plăcintescu, regulile îngrijirii corecte.

Potrivit dr. Marcela Scraggs, în farmacii există vopsele permanente, care nu conţin PPD - para-phenylenediamine - sau derivaţi din aceştia, principala cauză a alergiilor la coloranţii de păr. „Acestea nu conţin amoniac, resorcinol sau alte ingrediente dăunătoare. În schimb, sunt îmbogăţite cu uleiuri şi extracte organice. Acoperă firele albe de păr, iar vopseaua acoperă uniform părul şi este foarte rezistentă. Importantă este şi folosirea unui balsam după vopsire, îmbogăţit cu uleiuri şi extracte organice“, conchide aceasta.

Dietele restrictive dăunează podoabei capilare

Alimentaţia influenţează şi ea sănătatea scalpului şi a părului. Dieta echilibrată ar trebui să fie suficientă ca să avem un păr frumos, însă cea restrictivă ne dă mari bătăi de cap. „Pentru că înfometează practic şi firul de păr. Elementele nutritive esenţiale pentru păr sunt fierul, calciul, zincul, seleniul şi aminoacizii. Dintre vitamine, sunt importante vitaminele de grup B, acidul pantotenic, biotina, dar, mai nou, şi vitamina D se pare că joacă un rol important pentru controlul fenomenelor imunologice“, explică dr. Diana Plăcintescu.

La rândul lor, medicamentele prescrise pentru tratamentul unor boli mai mult sau mai puţin grave pot duce la căderea părului. „Retinoizii folosiţi în tratamentul acneei, pot afecta podoaba capilară. La fel antibioticele, antifungicele, antidepresivele, anticoagulantele, medicamente ce reduc nivelul de colesterol“, detaliază dr. Marcela Scraggs. La acestea se adaugă medicamentele pentru epilepsie, beta-blocantele, medicamentele hormonale - contraceptivele, steroizii anabolici - , antiinflamatoarele, medicamente pentru tiroidă, medicamente pentru ulcer - ranitidina, famotidina-, pastilele de slăbit, chimioterapia.