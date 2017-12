Prof.dr. Adrian Streinu Cercel: „Cei cu nivel zero de fibroză se simt bine, zburdă, dar transmit virusul hepatitic“

Eradicarea hepatitelor în România până în 2030 – unul dintre obiectivele OMS - se poate realiza cu succes doar dacă toţi pacinţii vor avea acces la toate tratementele existente.

Modelele aplicate în ţările în care numărul bolnavilor a scăzut considerabil arată că este esenţial ca în programul naţional de sănătate să fie incluse şi accesul la screening gratuit, precum şi educarea populaţiei.

„Am făcut deja primul pas în lupta pentru eliminarea hepatitelor: de câţiva ani încoace testăm gratuity românii pentru eliminarea virusurilor hepatitice. Însă prevenţia este doar un pas. Planul naţional de sănătate trebuie să asigure în primul rând accesul gratuit la toate moleculele disponibile pe piaţă pentru toate categoriile de pacienţi, nu doar pentru cei aflaţi în stare gravă. Aşteptăm, de asemenea, demararea programului de screening în conformitate cu toate criteriile, un alt pas extrem de important în această luptă“, a declarat astăzi, prof.dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş“ din Bucureşti, la un eveniment dedicat eradicării hepatitelor în ţara noastră.

Tratamentul fără interferon a fost aprobat în România, însă foarte puţini pacienţi – doar cei în stare foarte gravă cu grad de fibrozare F4 şi F3 - care suferă de hepatită cronică C pot beneficia gratuit de el.

Managerul de la „Matei Balş“ a atras atenţia că pentru terapie trebuie să dispară condiţia nivelului de fibroză pentru a avea acces la tratament fără interferon. „Cei cu nivel 0 se simt bine şi zburdă, dar transmit virusul“.

De tratamentul fără interferon pot beneficia în România doar pacienţii cu hepatită C, asiguraţi şi cu grad mare de fibroză. „Trebuie găsite soluţii prin care să crească accesul indiferent de gradul de fibroză şi pentru categoriile spciale sau pacienţii neasiguraţi. Asta având în vedere că vorbim de o boală vindecabilă în cazul hepatitei C, respective de boli infecţioase, atât în ce rpiveşte virusul hepatitis C, cât şi celelalte infecţii hepatitice cronice B sau B plus Delta. În România, sunt aproximativ 800.000 de persoane cu hepatită cronică B şi 600.000 cu hepatită cronică C, mulţi dintre ei nediagnosticaţi. Prin existenţa unui program naţional cu acces la investigaţii precum markerii virali încă din pachetul de bază de la medicul de familie ar avea o şansă la depistarea în stadiu incipient, schimbarea stilului de viaţă şi acces la terapiile adecvate“, a declarat marinela Debu, preşedinta Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România.

România este isngura ţară europeană în care pacientul are o singură opţiune de tratament fără interferon pentru pacienţii cu hepatită, faţă de 4 sau 6, câte sunt în ţările europene.