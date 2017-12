Oboseala cronică, irascibilitatea şi depresia pot fi semne ale unor boli tiroidiene care trebuie tratate de urgenţă

Nediagnosticate, bolile tiroidiene pot cauza afecţiuni grave. Atât secreţia scăzută de hormoni tiroidieni – hipotiroidia – cât şi cea ridicată – hipertiroidia – afectează în primul rând metabolismul pacientului. De aceea, afecţiunile tiroidiene cauzează cel mai des boli ale sistemului cardiovascular – hipertensiune arterială, ateroscleroză - şi duc la mărirea riscului de accident cardiovascular. De asemenea, şi tulburările psihice bipolare sunt asociate cu bolile endocrinologice.

„Românii sunt obişnuiţi să nu se simtă bine“, a declarat astăzi dr. Rodica Petriş, medic specialist în endocrinologie. Însă, oboseala care durează mai multe zile, irascibilitate, perioadele de anxietate nu sunt şi nu ar trebui considerate a fi normale. „Normal este să ne simţim bine. Bolile tiroidiene pot fi ţinute sub control, dar este foarte important ca acestea să fie depistate incipient. De aceea, insist ca pacienţii să-şi testeze periodic, de la an la an, nivelul TSH din sânge“, a adaugat medicul specialist.

Simptomele bolilor endocrinologice

Semnele bolilor endocrinologice includ fluctuaţii ale greutăţii corporale, constipaţie, oboseală cronică – stare care durează mai mult de 6 luni şi care este însoţită de dureri musculare, migrene şi probleme ale digestiei; la femei – scăderea libidoului şi ciclu menstrual neregulat, iar la bărbaţi disfuncţii erectile: depresie.

De cele mai multe ori, pacienţii consideră că problemele cu care se confruntă sunt cauzate de stilul de viaţă haotic, însă „vina“ poate apariţine tiroidei.

Pentru că, în România, bolile tiroidei sunt subdiagnosticate, Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune au cerut implementarea de urgenţă a unui program naţional de screening. „În întreaga lume, programele naţionale de screening sunt deja un lucru cât se poate de normal. În România, nici măcar nici măcar nu sunt pe agenda zilei. Insităm ca autorităţile să demonstreze că le pasă cu adevărat de pacienţi , oferindu-le dreptul la sănătate, care este elementar“, a spus Rozalina Lepădatu, preşedintele APAA, în debutul unei campanii de informare şi conştientizare în scopul prevenţiei şi a diagnostcării precoce a bolilor de tiroidă.

Potrivit statisticilor, în România, 86% din pacienţii cu hipotiroidie sunt femei. Polul bolnavilor de tiroidă este judeţul Hunedoara – cu 1.028 decazuri de hipotiroidie diagnosticate în 2016, urmat de Bucureşti-Ilfov – 932 de cazuri şi Alba – 762 de cazuri.