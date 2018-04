Medic imagist: „Mamografele expun sânul la doze foarte mici de radiaţii. Beneficiile sunt net mai mari decât riscurile”

Calitatea interpretării depinde foarte mult atât de experienţa şi pregătirea medicului, cât şi de tehnologia folosită. Dr. Mihai Sima, medic primar Radiologie şi Imagistică Medicală în cadrul clinicii Bio-Medica International, din Bucureşti, explică mai jos ce implică o mamografie, cu ce frecvenţă trebuie efectuată, dar şi care sunt diferenţele dintre o mamografie şi o ecografie mamară.

Ce implică o mamografie şi care este rolul acestei investigaţii?

Explorarea mamografică a sânului este principala metodă imagistică utilizată în prezent pentru depistarea cancerului mamar la femeile de peste 40 de ani.

Mamografia constă în efectuarea unor serii de radiografii ale sânului, folosind radiaţiile X. Astăzi, datorită progresului tehnicii, aparatele mamografice moderne expun sânul la doze foarte mici de radiaţii ionizante, astfel încât beneficiile sunt net mai mari decât riscurile.

Care este profilul femeilor care ar trebui să efectueze această investigaţie şi cu ce frecvenţă?

Efectuarea mamografiei se impune atunci când se descoperă anomalii la examinarea clinică a sânului: secreţie mamelonară, induraţie, noduli, modificări tegumentare, mastodinie - durere, precum şi în cadrul screeningului pentru depistarea precoce a cancerului la sân la femeile asimptomatice trecute de 40 de ani. Repetarea examenului mamografic se face în cazul acestora, regulat, la 2-3 ani, sau anual, dacă există o structură particulară a sânului - sân dens -, chiar dacă nu ridică nicio suspiciune.

În ce situaţii este necesară mamografia în cazul femeilor tinere, sub 40 de ani?

La femeile sub 40 de ani, mamografia se efectează în scop diagnostic la cererea unui medic specialist - ginecolog, endocrinolog, dermatolog etc. Examenul mamografic poate evidenţia foarte bine microcalcifierile patologice care pot indica un cancer in situ. Leziunile descoperite mamografic care ridică suspiciune de malignitate sau malignitate foarte probabilă - scor BI-RADS 4 sau 5- sunt direcţionate spre biopsie şi examen histopatologic.

Ce ar trebui să ştim despre această investigaţie – este dureroasă, iradiantă, ce pregătiri presupune?

Este recomandat ca mamografia să fie efectuată la circa 7 zile de la declanşarea menstruaţiei, întrucât se reduce mult disconfortul dureros - sâni mai puţin indurenţi. De asemenea, este necesar să se evite folosirea, în ziua examinării mamografice, a produselor cosmetice la nivelul axilelor sau sânilor. De asemenea, pacientele trebuie să aducă şi alte mamografii, efectuate până atunci, pentru comparaţie.

Care este diferenţa dintre ecografia mamară şi momografie? În ce situaţii ar trebui efectuate fiecare?

În cazul femeilor tinere sub 35 de ani, ecografia mamară este cea mai bună metodă de examinare şi urmărire a afecţiunilor benigne ale sânului - fibroadenoame, chisturi etc. Ecografia este o metodă inofensivă care utilizează unde sonore de înaltă frecvenţă şi este utilă în examenul sânilor cu densitate crescută, cât şi în caracterizarea complementară a anomaliilor descoperite mamografic.

Care sunt factorii de care depinde rata de succes a acestei investigaţii? Cât de importantă este tehnologia, expertiza medicului/interpretarea medicală?

Calitatea interpretării mamografiilor şi ecografiilor depinde foarte mult de experienţa şi pregătirea medicului, precum şi de starea tehnică a echipamentelor din dotare -echipamente moderne.

Când trebuie urmată mamografia de o biopsie?

Leziunile descoperite mamografic care ridică suspiciune de malignitate sau malignitate foarte probabilă - BI-RADS 4 sau 5 - sunt direcţionate automat spre biopsie şi examen histopatologic.

Din ce aţi observat în ultimii ani, a crescut numărul femeilor care au înţeles importanţa screeningului cancerului la sân şi se prezintă la medic preventiv? A crescut numărul cancerelor la sân depistate incipient, în faza în care sunt tratabile, sau în continuare acest tip de cancer este depistat tardiv, în faze avansate?

Din fericire, a crescut numărul femeilor care au înţeles rolul screeningului mamografic în depistarea precoce a cancerului mamar, datorită implicării mai multor medici de familie şi a mediatizării intense a subiectului.