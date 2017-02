De ce este România campioană la hepatitele B şi C? Aflăm la Adevărul Live de la ora 15.00

INTRĂ ÎN DISCUŢIE şi urmăreşte emisiunea în modulul Adevărul LIVE

„România are una dintre cele mai ridicate rate privind numărul persoanelor cu hepatită virală C, însă rata de diagnosticare şi de tratament este una dintre cele mai mici. Lipsa programelor de screening şi întârzierea accesului la tratament se traduc printr-o povară financiară la nivelul bugetelor naţionale alocate sănătăţii, din cauza complicaţiilor pe care ajung să le dezvolte pacienţii“, subliniază Homie Razavi, directorul Center for Disease Analysis, LLC (Greater Denver Area). Cum au ajuns să fie cel mai prost diagnosticaţi şi cel mai ineficient trataţi cei 1.400.000 de români care se estimează că ar fi afectaţi de virusurile hepatitice B, C sau B plus Delta? Despre modul în care se diagnostichează cele două infecţii, despre paşii de urmat din momentul diagnosticului şi despre accesul la tratamentele vindecătoare vorbim cu Marinela Debu, preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România.

