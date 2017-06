Medicina nu poate face nimic pentru cei dintâi. Dar, ca într-o lege a talionului inversată, le poate răzbuna moartea folosind părţi încă tefere ale trupurilor lor compromise pentru a insufla viaţă în ceilalţi, cu maladii terminale.

Răzbunarea aceasta, care culege puţina viaţă care mai există în nişte muribunzi şi o plantează în alţi muribunzi, se cheamă transplant de organe.

Pariind pe hazard, susţinută de un ritm de lucru cazon - prelevarea de organe se face în regim de urgenţă, prin desanturi chirurgicale în orice colţ al ţării - disciplina aceasta, care calcă cu moartea pe moarte, s-a extins, în ritm monoton, în România ultimilor patruzeci de ani.

Până anul trecut, când, deodată, cifrele transplantului de organe de la pacienţii aflaţi în moarte cerebrală au intrat în cădere liberă. De aproximativ douăsprezece luni, transplantul de organe s-a întors la ritmul pe care îl avea cu un deceniu în urmă.

Statul român a încetat să mai răzbune morţile neaşteptate ale cetăţenilor săi, eliberând, prin ele, alţi cetăţeni din braţele morţii.

„Gazeta sporturilor” a scris pe larg despre acest subiect, încercând să găsească cauza ascunsă a fenomenului. În câteva săptămâni, investigaţia „Gazetei” s-a întins şi în alte ziare, iar problema a fost recunoscută ca atare de întreaga comunitate medicală.

Deşi notorie, rădăcinile ei sunt încă difuze. O împletire greu de definit între protestul mascat al profesioniştilor acestei nişe, vizaţi, anul trecut, de controalele ministrului tehnocrat (pe de o parte) şi refuzul familiilor de a lăsa organele rudelor lor pe mâinile unui sistem al cărui chip sinistru, după „Colectiv”, a fost văzut de toată lumea (pe de altă parte).

La umbra acestei crize a sistemului medical, agonizează o populaţie necunoscută publicului larg, invizibilă chiar şi faţă de ea însăşi, care nu are nici măcar unde să îşi povestească drama. E vorba de bolnavii incurabili ale căror speranţe de viaţă - ultimele - stăteau suspendate de loteria transplantului de organe.

Până acum un an, trăiau aşteptând împlinirea improbabilului: apariţia, din bagajul de tragedii al vieţii cotidiene, a unor organe sănătoase cu care să îşi amâne sfârşitul. De un an de zile, au pierdut consolarea acestui orizont. Nu pentru că în România nu mai sunt accidente, ci pentru că, din aceste accidente, doar se moare, nu se şi renaşte.

Ne-am întâlnit cu unul dintre prizonierii acestei stări de fapt. Un Iov al zilelor noastre, care ne-a povestit viaţa lui. Mai ales, ultima parte a vieţii. „Colectivul” lui personal, care s-a aprins cam în acelaşi timp cu „Colectivul” generaţiei lui.

Stăm faţă în faţă cu Daniel Iordăchescu, medic stomatolog în vârstă de 37 de ani, bolnav cronic de la 14 ani. Suntem aşezaţi pe scaunele unui fast-food decorat cu ghirlande de baloane colorate. Localul e inundat de gălăgia unor copii însoţiţi de învăţătoare. Beau sucuri şi se ospătează cu îngheţată. Din când în când, aerul e traversat de zbârnâitul caselor de marcat.

Printre clienţi, câţiva elevi măricei, de gimnaziu. Cam când era pe la vârsta lor, pentru Daniel a început totul. Tânărul se reazemă de prezenţa lor pentru a se întoarce în timp şi a-şi povesti viaţa.



Daniel, povestindu-şi suferinţele provocate de o boală precoce, la măsuţa unui fast-food cuprins de o atmosferă de sărbătoare. FOTO: Ionuţ Stănescu



Începe greu, are vocea îndoită de suferinţă. Îşi deapănă amintirile lent. Ne foim în scaune şi timpul trece. Soarele ne dă roată, schimbând fereastra prin care împroşcă lumina crudă a primăverii. Sus de tot, se-aglomerează nori de ploaie. Tună. Oraşul se înveleşte în umbre, aşteptând furtuna. Norii pleacă. Copiii ies din restaurant, îşi iau baloanele şi se urcă, încolonaţi, în autocare. Daniel mai are încă multe de povestit. În restaurant, clientela se schimbă. Apar interlopi cu figuri posace, cupluri supraponderale care se îndoapă cu hamburgeri, colegi de serviciu ascunşi în separeuri ca să îşi bârfească colegii de serviciu. Tot caleidoscopul acesta de personaje locuite de un ridicat apetit culinar gravitează, straniu, în jurul firului unei vieţi care înfruntă prematur chipul morţii.

Când a început totul? Era iarnă, în decorul unei străduţe înzăpezite din oraşul lui natal, Sinaia. Daniel a căzut pe gheaţă. A alunecat de-a lungul drumului şi s-a oprit cu pieptul sub roata încremenită a unei maşini. Automobilul a frânat brusc.

Nu l-a călcat, dar l-a speriat. Când s-a ridicat în picioare, ajutat de nişte prieteni, era mut şi încărunţise. Cuvintele i-au revenit pe buze, dar părul alb, semnul unei misterioase îmbătrâniri juvenile, i-a înspicat definitiv tâmplele.

Gheaţa s-a topit, au venit primăvara, vara, iar Daniel a început să mănânce, să bea apă şi să doarmă mai mult decât îi era firea. A slăbit şi se simţea rău. În prima zi din clasa a opta, a lipsit de la festivităţile de deschidere a anului şcolar. Colegii lui se-ncolonau pe un teren de sport de lângă hotelul Montana şi intrau la ore, el aştepta, stingher, în cabinetul unui internist din Bucureşti.

N-a fost nevoie să-l consulte. A fost suficient să-l lase în încăpere şi să se întoarcă după câteva minute. Respiraţia lui, îmbălsămată cu miros de mere putrede, apucase să impregneze aerul. Aproape că diagnosticul s-a pus singur: diabet. Avea glicemia 700.

O ironie amară tocmai se pogorâse asupra lui. Fiul energic şi ambiţios al unei familii modeste - mama, recepţioneră, tatăl, cârciumar - Daniel se lăgănase până atunci, cu o consecvenţă copilărească, în fantezia că va ajunge doctor. Şi uite că boala îi devenea, de la 13 ani, destin.

Ingenuitatea vârstei l-a ajutat să nu dezarmeze. A învăţat repede să jongleze cu regimul alimentar impus de diabet, să se înţepe cu insulină de trei ori pe zi şi şi-a descoperit, treptat, noile limite fizice. În câteva luni, era mimul perfect al unui adolescent sănătos. A intrat la clasa de bio-chimie a Liceului „Mihail Cantacuzino” din Sinaia - avansa pe drumul spre Medicină; juca baschet şi volei, făcea atletism, schi şi tot ce se mai putea face în micul lui oraş de la munte.

Şi-a trăit aşa toată tinereţea, urmărind planul urzit de copil. A intrat la Stomatologie, a absolvit facultatea, a lucrat ca reprezentant de vânzări la Antibiotice Iaşi şi, de unul singur, fără să-l ajute cineva, şi-a făcut un nume de dentist în Constanţa.





Daniel, în anii din urmă, când boala nu îl pusese încă definitiv cu spatele la zid. FOTO: Arhiva personală

Tot timpul ăsta, a ţinut glicemia în frâu şi nu a lăsat boala să îi cenzureze cheful de viaţă. Când s-au ivit ocaziile să pluseze, a plusat. A tăiat, acum două veri, toată Europa pe motocicletă. A condus de la Constanţa până pe Coasta de Azur şi-napoi. 5.200 de km. Singur în şa, ca un răzvrătit. Nu s-a considerat niciodată bolnav, nu s-a văzut niciodată inferior celor sănătoşi. Muncea câte zece ore pe zi, încântat de meseria aleasă.

Dar a venit decembrie 2005 şi a început să se simtă rău. La Constanţa, medicii i-au depistat o insuficienţă renală. I-au drenat excesul de apă din organism şi l-au trimis mai departe la „Ioan Cantacuzino”, în Bucureşti. Era nevoie de investigaţii suplimentare. Trebuia făcută o puncţie la rinichi.

Patru zile a stat aici, aşteptând puncţia care nu a mai venit niciodată, pentru că spitalul - a aflat Daniel - nici nu putea să facă puncţii. Nu era abilitat pentru execuţia acestei proceduri medicale. Dar l-au ţinut, totuşi, pe un pat, perfuzându-l, vreme de zeci de ore, cu ser fiziologic. Tot lichidul pe care se chinuiseră să i-l scoată din corp doctorii de la Constanţa i l-au băgat la loc cei de-aici.

În a patra zi, Daniel, transformat într-un monstru, s-a dat jos din pat. A coborât cu greu şi a făcut paşi până la oglindă. Era un butoi viu de apă. Avea faţa tumefiată, mâinile şi picioarele, umflate. Făcuse burtă. Ochii i se mai deschideau cât grosimea unei lame de cuţit.

Salonul lui se găsea într-o extremitate a etajului la care fusese internat. Biroul doctorului curant, în cealaltă. Şi a luat-o Daniel, pâş-pâş, înotând şi mergând în acelaşi timp, spre acel capăt de coridor care semăna cu un capăt de lume, umplând aerul cu toate înjurăturile pe care şi le aducea aminte. Înjurându-i, drăcuindu-i, blestemându-i pe medic şi pe ajutoarele lui şi tot ce făceau halatele albe la acel etaj, de au ajuns strigătele lui să deschidă şi să închidă uşi, să pornească ascensoare, să mişte din loc căruţuri, să trezească din letargie pacienţi, să năruiască apatia infirmierelor, până când doctorul către care năvălea acest potop de insulte a ieşit de la el din birou şi l-a dat afară din spital pentru lipsă de bună purtare.

Disperarea aceea, care a coborât până în viscerele mahalalei, i-a salvat viaţa. Sunt spitale din Capitala României în care singurul ajutor pe care pacienţii se mai pot bizui e propriul lor repertoriu de cuvinte murdare.

De la „Ioan Cantacuzino”, a ajuns la Fundeni, nefrologie. Diagnosticul de insuficienţă renală cronică a fost consolidat. Medicii l-au pus pe dializă. Este ianuarie 2016. În trei luni, analizele de sânge i se întorc în intervalele normale. Iar mama lui se prezintă la Fundeni, hotărâtă să îi doneze fiului un rinichi.

Doctorii îi pregătesc de operaţie, dar contramandează transplantul după ce descoperă că femeia e ea însăşi bolnavă. Rinichiul pe care voia să i-l cedeze băiatului e cangrenat de o tumoră benignă. I-l extirpează şi îi trimit pe amândoi, debusolaţi, acasă.

Fără alt donator compatibil din familie, Daniel se înregistrează pe lista de aşteptare a centrelor de transplant din Bucureşti şi Cluj. Aşteaptă, ca mulţi alţii, un rinichi de la un pacient aflat în moarte cerebrală. Aşteaptă, deocamdată, degeaba.

În câteva zile, începe iarăşi să se simtă rău. Are vărsături, ameţeşte, e cuprins de valuri de greaţă, ca şi cum ar fi fost intoxicat. Medicii patinează pe aceste simptome înşelătoare şi nu înţeleg ce se petrece înăuntrul lui. Toate analizele ies, constant, bine.

Un cheag de sânge i s-a format între pereţii inimii, dar nimeni nu ştie deocamdată asta.

Se face iulie 2016. Daniel e condus de tatăl lui la Fundeni, pentru un control de rutină. De fapt, tatăl stă la volan, iar Daniel, în dreapta, cu harta Google pe telefon, îi spune pe unde să o apuce. Deodată, fiul îşi pierde vocea şi devine inert. Ţine ochii deschişi, dar nu poate vorbi. Nu înţelege nici unde se află. Un accident vascular cerebral tocmai s-a întâmplat. Cheagul de sânge care vagabonda prin cord s-a aşezat pe orificiul dintre atriul şi ventriculul drept. Pentru câteva clipe, creierul lui nu a mai avut oxigen.

Un taxi, plătit să facă această cursă, merge gol înaintea tatălui şi duce maşina celor doi la destinaţie. Daniel e imobil, dar îşi recapătă, cât de cât, luciditatea. Priveşte lumea, în acest coşmar diurn, dinăuntrul unui corp devenit închisoare.



Doctorii îl iau în primire şi îl umplu de anticoagulante. Cinci luni îi dau, întruna, medicamente care să îi dizolve cheagul şi îl poartă printr-un program de fizioterapie. Medicamentele fac, în imediat, bine, dar, pe termen lung, duc la infirmităţi înspăimântătoare. Nefrologul îi spune:

Daniel alege riscul orbirii. Continuă să ia anticoagulante şi ajunge la hemoragie intraoculară. Orbeşte. E operat cu laser şi îşi recapătă vederea. Însă laserul îi distruge cristalinul. Se operează şi de cataractă. Ochii i se întorc la normal.

Medicii hotărăsc să-l comute de la dializa peritoneală la forma brutală a aceluiaşi tratament: hemodializa. Corpul lui nu suportă însă anestezia, aşa că e operat pe viu pentru a i se monta cateterul. Contractează o infecţie nosocomială: o stafilococcie, care îi spuzeşte şi astăzi tenul.

Sporturile motorizate, una dintre pasiunile lui Daniel. FOTO: Arhiva personală

În paralel, recuperarea fizică dă rezultate. Din leguma în care l-a metamorfozat spasmul cerebral, s-a întors, între timp, printre oameni. A pierdut, în comoţia accidentului vascular, multe nume proprii, ca şi cum peste memoria lui cineva ar fi dat cu o radieră; dar, în rest, e bine.

Cât timp el a avut de mers pe graniţa dintre viaţă şi moarte, Sănătatea din România a fost zguduită de scandaluri uriaşe de presă. Tot atunci, procedura transplantului de organe a căzut în prăpastie. Numărul transplantaţilor a scăzut dramatic. Ce s-a întâmplat? Cel mai probabil, un sistem care era obişnuit să funcţioneze în interiorul unei ierarhii feudale s-a închis în el însuşi, ca o mimoză care îşi strânge frunzele, atunci când a fost forţat să pătrundă în zodia transparenţei.

Daniel nu vrea să o apuce pe calea acestor speculaţii. Rămâne la imaginea frustă a stării de fapt: transplantul de organe de la pacienţii în moarte cerebrală a scăzut. Punct.

Are o fire bătăioasă. Nu cade în ispita boemă a resemnării, nu îşi permite să fie înţelept. Toată viaţa lui este pusă miză în jocul acesta de aşteptare. De la începutul primăverii, s-a mutat cu părinţii, în Sinaia. Şi-a organizat viaţa ca şi cum s-ar fi aşezat într-un block-start. Trăieşte aşteptând începutul unei curse. În caz că sună telefonul, să-l anunţe că i-au găsit un rinichi, are la dispoziţie patru ore ca să ajungă în laboratorul clinicii de transplant. Dacă ar fi rămas la Constanţa, n-ar fi putut ajunge în patru ore la Cluj.

Ambiţia lui se tot erodează însă în contact cu realitatea. Cât timp s-a târât prin spitale, şi-a pierdut sursele de venit şi a făcut cheltuieli uriaşe. Cabinetul lui de dentist s-a închis, iar acum trăieşte din ajutorul pe care statul îl plăteşte persoanelor cu handicap sever. Pensia părinţilor e liliputană.

Mutatul în Sinaia l-a mai urcat o dată pe cruce. La centrul de hemodializă din Ploieşti, n-au ţinut cont de doza de anticoagulante pe care i-o reglaseră la Constanţa. I-au pus 5.000 de unităţi în dializor şi i-au distrus vederea. Zice:

Pe 6 martie, anul ăsta, am fost din nou orb ca o râmă. Doctorii pun o concentraţie standard, aceeaşi la toată lumea, ca să le fie lor mai comod. Tratează boli, nu pacienţi. Doar după ce are loc câte un accident, personalizează concentraţia. Eu am nevoie doar de 500 de unităţi. Altfel, fac hemoragii intraoculare.