6 factori care dăunează ficatului

Factorii care dăunează ficatului sunt multipli, începând de la alcool, virusurile hepatitei, o dietă necorespunzătoare şi toxinele acumulate – din cauza unor substanţe precum paracetamolul şi tutunul –, şi până la defecte genetice şi boli autoimune.

1. Alimentaţia bogată în grăsimi

Persoanele care consumă frecvent grăsimi de origine animală se pot confrunta cu boala ficatului gras sau boala ficatului gras non-alcoolic. Aceasta este produsă de acumularea de grăsimi în ficat, ceea ce provoacă inflamaţie. Uneori, boala poate progresa într-un stadiu mai sever şi provoacă leziuni hepatice.

2. Unele medicamente

Ficatul are, printre altele, sarcina de a procesa toate medicamentele care intră în corp, însă organul poate avea de suferit din cauza unei combinaţii toxice de medicamente sau din cauza unei supradoze. De pildă, supradozajul cu acetaminofen (paracetamol) este o cauză comună a insuficienţei hepatice.

Este important să te informezi în cazul medicamentelor eliberate fără prescripţie medicală şi să întrebi medicul sau farmacistul cu privire la doza maximă pe care o poţi lua în condiţii de siguranţă. Anumite medicamente pot irita vasele de sânge din ficat, provocând îngustarea lor sau formarea unor cheaguri de sânge (tromboză). Contraceptivele orale pot cauza tromboza venoasă hepatică, în special în rândul femeilor fumătoare.

3. Alcoolul

Consumul excesiv de alcool pe perioade lungi provoacă boala hepatică alcoolică („ficatul alcoolic“). Atunci când ficatul încearcă să descompună alcoolul, reacţia chimică ce rezultă poate să dăuneze celulelor hepatice. Această deteriorare poate să ducă la inflamaţie şi la leziuni, pe măsură ce ficatul încearcă să se repare singur. .

4. Virusurile hepatitice

Virusurile hepatitei B şi hepatitei C se pot răspândi prin intermediul echipamentelor medicale contaminate sau a celor de tatuat sterilizate necorespunzător. Cu toate acestea, saloanele de tatuat licenţiate adoptă măsuri stricte pentru a le asigura clienţilor protecţia împotriva virusurilor de acest tip. Virusurile care provoacă hepatita B şi hepatita C pot fi transmise şi în timpul actului sexual. Virusul hepatitei B este mult mai infecţios decât virusul HIV şi poate fi răspândit şi prin fluidele corporale. Virusul hepatitei C se transmite prin contactul cu sângele infectat.