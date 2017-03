Spanacul este o sursă importantă de vitamine C şi A. De ce fierul şi calciul nu pot fi absorbite în organism

Cu frunză creaţă sau dreaptă, spanacul este foarte gustos, şi, în plus, ne fereşte de spaima kilogramelor în plus. Crud, este o sursă importantă de vitaminele A (betacaroten) şi C. Chiar şi fiert spanacul conţine de asemenea vitamina A, riboflavină – vitamina B6 – vitamina C, folat, dar şi potasiu, calciu, fier şi magneziu.

Potrivit „Abecedarului de nutriţie“, cooordonat de prof. dr. Nicolae Hâncu, medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice, deşi spanacul este o sursă bogată de fier şi calciu, absorbţia acestor elemenete este considerabil redusă din pricina conţinutului crescut de acid oxalic.

Comparativ, organismul utilizează aproximativ 50% din calciul conţinut în broccoli şi doar 5% din calciul conţinut în spanac.

Fiert prea mult, spanacul poate căpăta gust de pământ şi o consistenţă vâscoasă, pe când crud sau puţin fiert, gustul este mai plăcut. Prin fierbere, volumul se reduce de aproximativ 4-5 ori.