Cel mai bun remediu pentru un colon sănătos

Tocmai timpul, duşmanul cel mai de temut al nostru este motivul pentru care trebuie să începi cât mai curând să introduci în alimentaţia ta acest remediu natural şi la îndemâna oricui, mai ales că ajută la curăţarea grăsimilor din ficat, sprijinind în acelaşi timp şi buna funcţionare a tranzitului intestinal şi mai presus de toate fiind eficient în combaterea stresului la nivel celular.

Remediu bun a se consuma în stare crudă



Deşi gustul nu este tocmai unul placut, însă când te gândeşti la sanatate şi vei vedea îmbunătăţirile, vei alege să îl consumi din ce în ce mai des. Îţi va oferi un efect revigorant şi totodată nutritiv.



Atunci când te alimentezi ţine cont de faptul că mai ales în această perioadă ai nevoie de un aport cât mai mare de vitamine şi minerale şi mai ales ai nevoie de mişcare. Aceste aspecte îţi vor menţine sistemul imunitar puternic şi silueta sub control.



Sfecla, sursă excelentă de antioxidanţi



Fie că alegi să o consumi crudă, fiartă, în suc sau în salate, sfecla îţi oferă o veritabilă porţie de sănătate. Bogată în cele mai bune vitamine dintre care amintim vitaminele A, C, E, B1, B2, B2, C, acidul folic dar şi fibre, magneziu, fier, cupru, fosfor.

