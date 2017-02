Perna nepotrivită alungă somnul. Trucuri pentru odihnă eficientă

Nimic nu se compară cu un somn bun. O ştiu mai ales aceia care nu au parte de el. Insomniile, acute sau cronice, pot fi potenţate sau chiar produse de lucruri minore la care nu ne gândim precum perna potrivită. Specialiştii somnologi, citaţi de „The New York Times“ sunt de părere că praful excesiv adunat în pernă poate alunga somnul şi duce la reacţii alergice. Pernele ar trebui schimbate o dată pe an sau la cel mult un an şi jumătate, potrivir=t webmd.com.

La fel de important este să dormim pe perna potrivită. Astfel, persoanele care obişnuiesc să doarmă pe burtă au nevoie de o pernă moale, plată, în timp ce acelea care dorm pe o parte au nevoie de una fermă, poziţionată între ureche şi umăr.

Lichidele băute în cantitate mare cu puţin timp înainte de culcare ne pot strica somnul silindu-ne să mergem la toaletă. Nu este vorba să ne deshidratăm, ci doar să luăm aminte la câtă apă bem cu câteva ore înainte de culcare.

Un alt truc eficient în caz de insomnie este să ne dăm jos din pat dacă nu putem dormi şi basta. Dacă stăm întişi nu facem decât să ne enervăm şi mai tare, iar somnul nu va veni, dimpotrivă. Astfel, putem sta într-un fotoliu sau în alt loc în care ne simţim relaxaţi atâta vreme cât locul respectiv nu presupune existenţa unei lumini puternice. Apoi, putem reveni în pat când suntem cu adevărat obosiţi.