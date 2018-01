Regimul care scade colesterolul. Ce alte „arme“ mai avem la dispoziţie pe lângă alimentaţia sănătoasă

Colesterolul este o substanţă foarte importantă pentru buna funcţionare a organismului. El este transportat prin sânge în special cu ajutorul a două lipoproteine – LDL – cunoscut şi drept colesterolul rău, care se depune pe artere - şi HDL – colesterolul bun pentru că se opune aterosclerozei.

Circa 20-25% din colesterol este provenit din alimentaţie – din grăsimi alimentare de origine animală, grăsimi saturate -, restul fiind produs de propriul ficat. Chiar dacă foarte puţin din colesterol are surse exogene, alimentaţia sănătoasă are întotdeauna un efect benefic asupra colesterolului, potrivit Abecedarului de nutriţie, coordonat de prof.dr Nicolae Hâncu, medic de diabet, nutriţie şi boli metabolice. Potrivit aceleiaşi surse, consumul de colesterol ar trebui limitat la sub 300 de miligrame pe zi.

Nivelul normal de colesterol total a fost stabilit de specialişti la valori între 150 şi 200 de miligrame/dl, niveluri mai mari fiind responsabile de apariţia aterosclerozei. Tot de apariţia aterosclerozei este responsabil şi ALA colesterolul, ale cărui valori normale sunt de 80-100 de miligrame/dl.

Atunci când colesterolul total şi LDL cresc, iar HDL colesterol scade ( valoarea normalşă a acestuia din urmă fiind mai mare de 40 de miligrame/dl, la bărbaţi şi peste 50 de miligrame/dl, la femei – creşte riscul de boli cardiovasculare.

Uleiurile vegetale nu au colesterol



Armele care reduc nivelul colesterolului sunt alimentaţia sănătoasă, exerciţiul fizic, renunţarea la fumat şi medicamentele.

Reducând aportul de grăsimi ajutăm organismul să aibă un colesterol normal. Astfel, gălbenuşul de ou, preparatele pe bază de creier, ficatul, carnea de porc, untul, smântâna, fructele de mare, brânzeturile grase şi mezelurile se numără printre alimentele care ar trebui ocolite dacă vrem să avem un colesterol în limitele valorilor normale. În plus, trebuie să renunţăm la dulciuri, prăjituri şi creme.

Ce mai trebuie să ştim este că uleiurile vegetale şi margarina nu conţin colesterol. Consumând ulei de floarea-scoarelui, de porumb sau de măsline putem creşte colesterolul bun din organism. 10 grame de alcool pe zi creşte şi el colesterolul bun – HDL.

La acest regim trebui să adăugăm o jumătate de oră sau chiar o oră pe zi de exerciţii fizice sau mers pe jos şi să renunţăm la fumat.