Dr. Simona Tivadar: „În abuz, şi porcul şi migdala sunt la fel de dăunătoare“. Ce cuprinde o farfurie deşteaptă

„Jumătate din orice farfurie trebuie să fie legume şi zarzavaturi. În acest fel am bifat capitorul fibre, vitamine hidrosolubile, cum e de exemplu vitamina C. Chiar şi în legumele congelate, dacă sunt congelate imediat ce sunt culese, nu se pierde toată vitamina C. Nici măcar la fiert. Nevoia noastră de vitamina C e mică – 200 de miligrame pe zi. Tot ce e exces se elimină“, a explicat dr. Tivadar în cadrul unui seminar despre nutriţia sănătoasă.

Proteinele reprezintă 25% din farfuria sănătoasă. „Carne, peşte, organe, ou, lactate, brânzeturi“.

Potrivit medicului, societatea românească este isterică atunci când vine vorba despre mâncare, dar isteria este prezentă mai mult în mediul online.

„Când pui în farfurie o proteină, pui şi o picătură de grăsime“

O altă isterie este cea a combinaţiilor alimentare. „Am văzut cele mai absurde prostii. Nu există nicio combinaţie otrăvitoare. Singurul motiv pentru care nu mâncăm este pentru că este depăşită capacitatea noastră digestivă. Noi avem un anume bagaj enzimatic. Nu putem să-l depăşim fără să ne simţim rău. Deci, motivul pentru care nu mâncăm la aceeaşi masă şi carne şi ou şi brânză e că aceste proteine vin întotdeauna însoţite de lipide sau grăsimi care, pe de o parte, cresc conţinutul caloric al mesei, şi pe de alta, ele există automat. Doar dacă tu îţi alegi brânză degresată, păstrăv care are 2% grăsimi, albuş de ou, atunci nu ai foarte multe grăsimi“.

Altfel, întotdeauna când îţi pui o proteină în farfurie, trebuie să-ţi asumi că ţi-ai pus şi o picătură de grăsime, atrage atenţia nutriţionistul. „Motiv pentru care trebuie să ai grijă la grăsimile adăugate – ulei, unt, nuci, alune, fistic, seminţe, smânătână, avocado. Sigur, este preferabil să înlocuim cât mai mult din grăsimile animale şi să punem grăsimi vegetale de calitate“.

„Ceafă de porc cu cartofi prăjiţi e deja prea mult, dar nu ceafa o să te omoare“

Combinaţia de ceafă de porc cu cartofi prăjiţi deja este prea mult, dar nu ceafa o să te omoare.„ Doar dacă nu mănânci în fiecare zi. Vorbesc de lucruri raţionale. Şi dacă îţi mai faci şi o salată şi mai torni pe ea 1 litru de ulei de bucurie că e de măsline, atunci e o bombă calorică şi o bombă pentru artere“.

„Dacă ai mâncat omletă cu şuncă şi caşcaval trebuie să te duci să tragi 5 ore de fiare, să te duci să rupi pârtia sau în vârful muntelui şi acolo să fie foarte frig. Pentru o duminică obişnuită mănânci o omletă din 1 ou şi 2 ouă albuşuri, dacă vrei ceva mai dietetic sau din 2 ouă cu o mare salată din ce-ţi place ţie, inclusiv murături şi cu nişte pâine“, recomandă dr. Tivadar.

Cel de-al treilea cadran al farfuriei este ocupat de glucide, carbohidraţi, zaharuri care ne aduc 4 kilocalorii la 1 gram. „Şi aici intră cereale şi făinuri – 75% carbohidraţi , preferabil cereale integrale, la pâine – 50% carbohidraţi , atenţie, este preferabil să nu fie congelată. Noi trebuie să ne colonizăm tot timpul cu bacterii şi pe acestea le găsim în pâinea necongelată, în borş, în zeamă de varză, în lactate şi brânzeturi, în murături, în mică cantitate în bere, în vin sau în cidru. Orezul , grişul, pastele, cartoful, fasolea, mazărea, lintea, năutul, porumbul – 20% carbohidraţi, fructele şi dulciurile“.

Alte aberaţii, a mai spus doctoriţa, sunt vehiculate referitor la sucuri, cum că ele ar trebui mâncare numai dimineaţa sau numai noapte, pe lună plină. „Invenţii“.

„Trebuie să ne alegem ingredientele“

„E bine să mănânci sau pâine sau orez sau pâine sau paste ca să nu ai prea mult combustibil pe care apoi să trebuiască să-l arzi. Atât e de simplu să mâncăm sănătos şi bine. Trebuie să încercăm să ne alegem ingredientele – în special să fim atenţi la sursa de proteine, să facem combinaţiile care trebuie legate de activitatea propriei noastre persoane – de frigul la care suntem expuşi de efortul fizic, şi să încercăm să mâncăm la fiecare masă o compoziţie cât mai echilibrată a farfuriei. La glucide, cu cât un aliment conţine mai multe glucide, logica îţi spune că o să-l mănânci mai devreme dimineaţa“.

„Evident că cereale, pâine, făinuri o să mâncăm dimineaţa, la prânz, ca excepţie - o pizza, o foccacia, dacă nu pot să mânânc altceva şi decât să sar peste masă, mai bine un sendviş. În principiu, la prânz se mănâncă alimente care conţin mai puţine glucide şi seara pentru că metabolismul nostru scade spre seară mănânc fructe. Fructele nu sunt sănătoase în orice cantitate. Pentru că dacă mănânci mult mai mult decât eşti în stare să arzi, o să te îngraşi. Aşa nu voi ajunge seara acasă turbat de foame, nici cu nutrienţii epuizaţi, n-o să-mi vină să mănânc toate prostiile de pe lume“.

Cum împărţim alimentele

Cât priveşte împărţirea alimentelor, medicul a spus că există foarte puţine alimente care au un singur nutrient în compoziţie.

Astfel, alimentele care conţin mai ales glucide/zaharuri/carbohidraţi sunt: Făina, cerealele, pâinea, pastele, grişul, cartofii, leguminoasele - fasole, mazăre, linte, năut - chinoa, orezul, porumbul, fructele, dulciurile cu zahăr, siropul de agave, mierea.

Cele care conţin mai ales lipide/grăsimi sunt: uleiul, untul, margarina, orice fel de grăsime din carne – slănină, grăsime din ou – gălbenuşul, frişca, smântâna, brânzeturi, lactate, fructe oleaginoase, nuci alune fistic, seminţe. Şi mai sunt organele grase – creier, momiţe, măduvioare, ficat.

„În abuz, şi porcul şi migdala sunt la fel de dăunătoare. Ce înseamnă abuz? Le mănânci şi ce faci cu ele? E frig, faci un efort fizic intens? Îţi trebuie. Nu-i frig, nu faci efort fizic intens, îţi trebuie o cantitate minusculă“.

„Avem fructele grase precum avocado. Nu-i grozav de deşteapră ideea să mănânci dimineaţă somon, ou, avocado şi iaurt cu seminţe. Sunt mult prea multe lipide. Toată umea e fericită că a mâncat sănătos. Răspunsul e nu. Sunt prea multe lipide în farfurie. Nu există aliment sănătois, ci alimentaţie sănătoasă care are legătură cu efortul fizic şi temperatura de afară. Suntem 7 miliarde de oameni,. Toţi funcţionăm după reguli umane, dar suntem 7 miliarde de metabolisme, pentru că fiecare dintre noi o să se expună la o altă temperatură, o să facă alt efort fizic, are alte afecţiuni şi altă genetică faţă de cel de lângă el. Da fiecare individ este special, dar nu funcţionăm după alte reguli“.

Alimentele care conţin mai ales proteine sunt: carnea – slănina, grăsimea din ou – albuşul, frişca, smântâna, brânzeturile, lactatele, peştele, organele – limbă, inimă, pipote.

„După cum vedeţi singurul lucru care lipseşte sunt legumele şi zarzavaturile. Ele au foarte puţine lipide, glucide şi proteine. Din acest motiv ele au şi puţine calorii. În afară de asta, ele trebuie să reprezinte jumătate din orice porţie“, a conchis nutriţionistul.