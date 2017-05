Cum să te menţii în formă. Piramida activităţii fizice

Totodată, exerciţiile fixice au efect benefic şi asupra tubului digestiv, ajutându-l să elimine reziduurile. Sunt eliminaţi incluisv excesul de hormoni, metabolismul fiind şi el accelerat, ceea ce duce la arderea mai rapidă de calorii.

Activitatea fizică este absolut necesară pentru sănătate şi pentru că fortifică sistemul osos, suprasolicitând oasele – în special acele exerciţii cu greutăţi – favorizând menţinerea unei densităţi osoase normale şi reducând astfel riscul de oasteoporoză.Tot la capitolul beneficii se poate vorbi despre stimularea circulaţiei sângelui, optimizarea tensiunii arteriale şi mărirea numărului de celule care protejează imunitatea.

Cu toate acestea, exerciţiile fizice prea intense sunt dăunătoare. În cazul femeilor, deşi exerciţiile ajută la echilibrul hormonal, practicarea intensă a acestora pot stopa menstruaţia. Acest lucru se întâmplă deoarece organismul are nevoie de un anumit nivel de grăsime, o anumită cantitate de energie şi nu foarte mult stres pentru ca menstruaţia să-şi poată face apariţia, scrie dr. Marilyn Glenviile, specialistă britanică în sănătate, în „Cartea Sănătăţii femeiii“.

Astfel dacă dacă organsimul percepe niveluri scăzuteale grăsimilor şi energieie sau este supus unui stres masiv, trece în starea de supravieţuire. Ciclul menstrual se opreşte deoarece corpul consideră că este o perioadă nesănătoasă pentru femeie să rămână însărcinată. Lipsa ciclurilor menstruale poate avea un efect foarte dăunător, mărind riscul de a face osteoporoză.

Beneficiile psihologice

1.Pentru că optimizează circulaţia aerului în plămâni, exerciţiile măresc cantitatea totală de oxigen din organism. Acest lucru are un efect mintal de revitalizare şi întinerire.

2.Pentru că reduc stresul prin consumarea hormonului de stres – adrenalina - şi stimularea endorfinelor – hormonii stării de bine.

3.Atenţia este îmbunătăţită prin mărirea cantităţii de sânge oxigenat care ajunge la creier şi stimulează neurotransmiţătorii. Starea de bine rezultată poate îmbunătăţi starea de spririt, creşte libidoul şi încrederea în propriul corp.

Etajele piramidei activităţii fizice

Potrivit „Abecedarului de obezitate“, coorodnat de prof.dr. Niclae Hâncu, medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice, baza piramidei exerciţiilor fizice este compusă din plimbări zilnice, minimum 30 de minute sau de urcatul şi coborâtul scărilor.

Următorul etaj este compus din activitate fizică menită să crească fecevenţa cardiacă. Ea trebuie practicată timp de 20 de minute – adică mers vioi, jogging, înot, baschet, dans, de 3-5 ori pe săptămână.

Urmează pragramul de fitness efectuat la sală şi adaptat vârstei şi patologiei. El trebuie făcut de 2-5 ori pe săptămână.

Vârful piramidei este compus din limitarea inactivităţii, a sedentarismului, a privitului la TV şi a jocurilor pe computer.

Recomandarea este aceea de a ne alege o formă de sport care ne place, care nu ne plictiseşte, pe care să o putem practica zilnic şi care este posibil de practicat chiar şi în timpul intemperiilor.

E bine de ştiut că mersul în ritm lent are 100 de paşi pe minut, în ritm moderat are 110 paşi pe minut şi în ritm rapid are 125 de paşi pe minut.

Înainte de a începe orice activitate fizică avem nevoie de câteva minute de încălzire prin mişcări pregătitoare.