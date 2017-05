Zi mare pentru handbalul românesc. CSM Bucureşti joacă în semifinalele Ligii Campionilor. Totul despre acest meci

După ce au ajuns destul de greu în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, fetele de la CSM au trecut en-fanfare de Ferencvaros Budapesta şi se întorc în capitala Ungariei cu gândul declarat de a-şi apăra trofeul. Mai ales că sorţii au fost destul de zâmbitori cu “tigroaicele” şi au scos în cale pe Vardar Skopje, teoretic cel mai accesibil adversar dintre cele trei. Meciul este o reeditare a semifinalei de anul trecut, când CSM a învins cu 26-21 şi s-a calificat în finală. La adversare joacă acum Maysa Pessoa, din Brazilia, cea care în 2016 a apărat două lovituri de la şapte metri pentru CSM în finala cu Gyor. Vardar este singura echipă din Final Four antrenată de o femeie, macedonencele fiind pregătite de rusoaica Irina Dibirova, care a preluat echipa în această iarnă.

Au ales aceleaşi camere

CSM a fost prima echipă care a sosit la Budapesta, cu două zile înaintea meciului cu Vardar. Bucureştencele au ales acelaşi loc de cazare ca anul trecut, trăgând la hotelul Aquincum, un hotel de lux, cu vedere la Insula Margareta, situat la 5 minute de mers cu autocarul de sala în care se vor disputa duelurile din Final Four. Mai mult, pentru a repeta performanţa de anul trecut, handbalistele au apelat şi la superstiţii: stau în aceleaşi camere. “Fetele au amintiri plăcute de la hotel şi de la meciuri. Desigur, creierul funcţionează în acest mod, îşi poate reînvia amintiri de anul trecut şi mă voi folosi şi eu de acele amintiri când voi vorbi cu ele, pentru că eu nu am fost aici anul trecut, dar multe dintre ele au fost. Am să încerc să construiesc acest feeling în echipă pentru fete. Bineînţeles că ne putem folosi de asta", a declarat antrenorul Per Johansson pentru Dolce Sport. "Cred că am terminat cu tot ce e legat de tactică şi de antrenamente. Avem un singur antrenament, apoi totul se canalizează pe energie. Voi încerca să găsesc cuvintele potrivite să le motivez, poate cu unele vizionări, cu unele discuţii sau cu nişte discursuri, încă nu m-am decis”, a mai spus antrenorul de la CSM.

Tehnicianul bucureştenilor este conştient că meciul cu Vardar nu va fi deloc unul uşor, dar admite că valoric echipa este la fel ca anul trecut.”Am avut două săptămâni cu antrenamente foarte. Simţim fluturi în stomac. Vardar are câteva jucătoare noi, dar în mare este aceeaşi echipă. Bineînţeles că ştim pe multe dintre ele, Penezic a fost foarte bună în acest an. Sunt jucătoare cu talie, aruncă puternic”, a afirmat antrenorul Per Johansson, care îşi va încheia mandatul la CSM la sfârşitul lunii mai.



Cinci jucătoare noi faţă de 2016

Încrederea este cuvântul de ordine şi în rândul jucătoarelor. ”Mă simt mândră că fac parte din această echipă, sunt bucuroasă că ne-am îndeplinit obiectivul de a ajunge în Final Four, că suntem între primele patru echipe din Europa şi mă bucur că ne putem apăra titlul”, a spus portarul Paula Ungureanu, una dintre cele mai experimentate jucătoare de la CSM, care anul trecut nu s-a aflat în lotul bucureştencelor. În situaţia ei, adică fără să participle la câştigarea trofeului anul trecut, mai sunt Mehmedovici, Lobach, Niombla şi Ayglon.

”Vreau să mulţumesc fetelor pentru eforturile care le-au făcut, nu sunt jucătoare bune aşa cum am auzit de fiecare dată, ci sunt nişte jucătoare extraordinare. Experienţa de care au dat dovadă, ne face să ne gândim că CSM Bucureşti îşi merită locul în Final Four. Obiectivul nostru din acest an a fost calificarea în acest Final 4, iar de aici discutăm de rezultate, discutăm de noroc, discutăm de sănătatea fiecărei jucătoare şi multe alte lucruri care înglobează această competiţie fantastică europeană pe care o jucăm”, a declarat şi preşedintele clubului, Alin Petrache. Oficialul este convins că CSM Bucureşti va arăta şi mai bine în viitor: ”Este o echipă puternică, s-ar putea să fim Real Madrid al Europei în handbal, iar asta nu poate decât să ne bucure”.



”Va fi mai greu acum. Anul trecut, atuul nostru a fost acela că nimeni nu ne-a luat în seamă”

Oana Manea, pivot CSM



Meciurile vor avea loc în sala Laszlo Papp din Budapesta, care are o capacitate de 10.000 de locuri.



Programul meciurilor

Sâmbătă, 6 mai

Buducnost – Gyor, ora 16.15

CSM Bucureşti – Vardar, ora 18.45

Duminică, 7 mai

Finala mică, ora 16.15

Finala mare, ora 18.45

Meciurile vor fi transmise de Digisport şi Dolcesport

De când s-a trecut la actualul format al Ligii Campionilor, în sezonul 2013-2014, Buducnost şi Vardar au ajuns de fiecare dată în această fază a competiţiei.

Vardar n-a trecut niciodată de semifinale, pierzând, pe rând, cu Buducnost (de două ori consecutiv) şi cu CSM Bucureşti.

Dintre cluburile ajunse în Final Four, cea mai galonată e Gyor cu două trofee ale Ligii Campionilor (2013, 2014) şi trei finale pierdute (2009, 2012, 2016). Urmează Buducnost cu două Ligii ale Campionilor (2012, 2015) şi CSM Bucureşti cu un trofeu (2016). Vardar are trei locuri 3 în palmares (2014, 2015, 2016).

Principalele marcatoare din acest sezon al Ligii Campionilor

1. Penezici (Vardar): 87 de goluri

2. Gros (Metz): 84

3. Koren Riegelhuth (Larvik): 83

4. Jorgensen (Midtjylland): 81

5. Neagu (Buducnost): 80

6. Bulatovici (Buducnost), Gullden (CSM Bucureşti): 79

8. Mork (Gyor), Sabirova (Astrahanochka): 78

10. Kurtovici (Larvik): 74