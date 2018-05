Volei femin de înaltă clasă la Bucureşti: echipa Alba Blaj joacă azi în semifinalele Ligii Campionilor

Două echipe din Turcia, Galatasaray şi VakifBank Istanbul, una din Italia, Imoco Volley Conegliano, şi una din România, Volei Alba Blaj, vor juca în weekend la Bucureşti pentru trofeul Ligii Campionilor.

Echipa noastră, antrenată de sârbul Darko Zakoc, o va întâni în semifinale pe Galatasaray, una dintre formaţiile europene de calibru, însă cel mai accesibil adversar dintre echipele rămase în cursă. Pentru Volei Alba Blaj, campioana României în 2015, 2016 şi 2017, se anunţă o misiune dificilă. "Este un adversar foarte puternic. Totuşi, cred că avem o şansă şi o să facem tot posibilul să profităm de ea. Multe dintre noi nu au participat la acest tip de competiţie şi poate că nu vom mai participa niciodată, nu se ştie. De aceea e o şansă unică şi sperăm să profităm la maximum de ea", a declarat Adina Salaoru.

Turcii vin cu galerie

Bulgăroaicele Barakova şi Koleva şi sârboaica Crnčević sunt printre jucătoarele de top de la Alba Blaj. . "Balkan Girls", cum se autointitulează fetele în glumă, i-au chemat pe fanii să le susţină la marele meci cu Galatasaray din semifinale. Jucătoarele speră ca bucureştenii să se alăture galeriei din Blaj şi să înfrunte cei peste 1000 de suporteri turci ce şi-au anunţat prezenţa în capitală. "Pentru noi este prima oară când jucâm în turneul Final Four şi este cel mai important moment al carierei. Suntem aşadar foarte motivate. Îi aşteptăm pe fani să ne susţină deoarece avem nevoie de o sală arhiplină", a spus Patya Barakova, jucătoare în naţionala Bulgariei. "Este doar un meci, totul e posibil. Suntem pregătite, vom da tot ce e mai bun pentru a învinge. Galatasaray este o echipă foarte puternică, cu jucătoare de top, dar oricine are o şansă", crede şi Slavina Koleva.

"În timpul liber îmi place să explorez locurile minunate din Blaj şi din împrejurimi. Nu există prea mari diferenţe între români şi sârbi ca mentalitate şă mă simt foarte bine aici. Sper să jucăm cu sala plină pentru că atlfel te simţi pe teren aşa", spune Aleksandra Crnčević (30 ani), jucătoare ce a mai evoluat pentru echipe de top ca Dinamo Moscova, Lokomotiva Baku şi Olympiacos Pireu.

Alba Blaj s-a înfiinţat acum 7 ani

Volei Alba Blaj are o istorie de doar 7 ani, clubul din Mica Romă înfiinţându-se în 2011 sub „patronajul“ Primăriei şi al Consiliului Judeţean. A cucerit titlul trei ani consecutiv, din 2015 până în 2017, dar în acest sezon s-a înclinat în faţa fetelor de la CSM Bucureşti. Sârbul Darko Zakoc are o echipă formată din patru voleibaliste românce, plus jucătoare din Bulgaria, Turcia, Serbia, Cuba sau Brazilia.

Calificarea în turneul Final Four este o performanţă uriaşă pentru voleiul feminin românesc. Anii noştri de glorie au fost în voleiul masculin, la finalul anilor 60, când Dinamo şi Rapid îşi disputau două finale consecutive ale Cupei Campionilor



140 de lei (peluze) sau 220 de lei (tribune) costă un bilet pentru toate cele patru meciuri ale turneului

Programul competiţiei

Sâmbătă, semifinale

VakifBank Istanbul – Imoco Volley Conegliano 16.00

CSM Volei Alba Blaj – Galatasaray Istanbul 19.00

Duminică

Finala mica 16.00

Finala 19.00

Turneul e transmis pe DigiSport