VIDEO Petrecere în stil oltenesc: mii de fani s-au strâns în Craiova şi au cântat alături de jucători

Peste 30.000 de oameni au asistat la meci într-o atmosferă superbă, fără injurii, torţe aruncate în teren sau alte incidente.

Petrecerea a continuat azi în Piaţa Mihai Viteazul din Craiova. Fotbaliştii şi conducătorii clubului au sosit în piaţă, puţin după ora 13.00, cu un autocar descoperit, după un traseu prin Craiova şi au fost ovaţionaţi de suporteri. Înainte de sosirea lor, Andrei Păunescu a susţinut un concert pe scena amplasată în piaţă. Jucătorii au urcat şi ei pe scenă, au desfăcut sticle de şampanie, au aprins torţe şi fumigene şi au cântat alături de suporterii prezenţi.

"În sfârşit după 25 de ani am reuşit să câştigăm un nou trofeu. Mă bucur că băieţii au jucat foarte bine, am dominat jocul. Felicit Sibiul, a făcut o treabă bună, ne-a surprins alocuri prin organizare, dar au avut puţine ocazii. Eu am suferit mai mult decât atunci când jucam. M-am bucurat alături de jucători şi fiesta va dura trei zile, aşa e la noi la olteni. Mă gândesc că vor fi mai mulţi abonaţi la anul, noi oltenii suntem foarte pătimaşi.”, a declarat Gică Craioveanu după meci.

Victoria din Cupa României uşurează traseul european al Craiovei, care va intra direct în turul al treilea al Ligii Europa.

CFR Cluj, campioana României, va evolua în ediţia viitoare a Ligii Campionilor, în turul al doilea preliminar al competiţiei.

FCSB, echipa clasată pe locul al doilea în Liga I, va evolua în turul al doilea preliminar al Ligii Europa.

CSU Craiova, formaţia de pe locul al treilea al Ligii I şi câştigătoarea Cupei României, va juca în turul al treilea preliminar al Ligii Europa.

FC Viitorul, formaţia clasată pe locul al patrulea în Liga I, va evolua în turul I preliminar al Ligii Europa.

Cu excepţia CSU Craiova, celelalte echipe îşi vor cunoaşte adversarele sau potenţialele adversare la 19 iunie, când va avea loc tragerea la sorţi a meciurilor din primele două tururi preliminare ale cupelor europene.

Petrecere în Piaţa Mihai Viteazul