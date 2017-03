VIDEO Iniţiativă FRF: „Live Your Goals”, ziua fotbalului feminin în Capitală

Evenimentul organizat în parteneriat cu Primăria Sectorului 5 şi FARE Network s-a desfăşurat sub egida proiectului FIFA ”Live Your Goals”, care are ca scop atragerea unui număr cât mai mare de jucătoare de fotbal, creşterea popularităţii fotbalului feminin şi implicarea unui număr cât mai mare de fete în acest sport.

180 de fete cu vârsta până în 14 ani au îmbrăcat echipamentul de culoare roz şi, împărţite pe grupe, au lucrat diferite exerciţii de bază, exersând tehnica lovirii balonului cu piciorul şi cu capul. Printre cei care le-au ajutat pe fete să îşi dezvolte coordonarea şi mobilitatea şi le-au provocat la diferite jocuri interactive cu mingea de fotbal au fost selecţionerul naţionalei feminine a României, Mirel Albon, şi două dintre componentele primei reprezentative, Ioan Bortan şi Ştefania Vătafu. Împreună, acestea deţin trei titluri de „Jucătoarea Anului”.

Este o bucurie imensă să văd atâtea fete jucând fotbal! Fetele din România îşi doresc să practice acest sport, au abilităţile necesare. Acest festival reprezintă doar un prim pas, multe dintre fetele prezente aici vor continua în fotbal. iar acest lucru înseamnă un viitor foarte bun pentru echipa naţională”, a declarat Mirel Albon, selecţionerul naţionalei feminine.

”Prin aceste evenimente, fetele au pportunitatea să practice sportul pe care îl iubesc. Eu, când eram de vârsta lor, nici nu ştiam că există fotbal feminin în România”

Ştefania Vătafu, mijlocaş România

”Obiectivul nostru este acela de a arăta frumuseţea acestui sport. Live Your Goals înseamnă să urmăreşti un vis care poate deveni realitate. Am văzut multe fetiţe care au talent şi pot rămâne în fotbal”, a punctat Alin Cioban, preşedintele Comisiei de fotbal feminin din cadrul FRF.

Ziua fotbalului feminin a continuat cu o serie de meciuri în care femei din diferite medii sociale s-au înfruntat pentru titlul de cea mai bună echipă a evenimentului. Mame, studente, foste jucătoare de fotbal sau angajate a unor companii, cu toate s-au bucurat de jocul de fotbal.