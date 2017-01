VIDEO „Gol de geniu!“. Nicolae Stanciu e lăudat în Belgia după o reuşită de senzaţie

Mijlocaşul român a fost declarat omul meciului după reuşita individuală de excepţie realizată în confruntarea dintre Anderlecht şi Saint Trond, scor 3-1, din etapa a 22-a a campionatului belgian.

Media din Belgia, antrenorul şi coechiperii de la Anderlecht l-au îmbrăcat pe Stanciu înr-un noian de laude, după reuşita sa din campionatul belgian. Era minutul 66 al partidei dintre Anderlecht şi Saint Trond, gazdele conduceau cu 1-0 după un penalty contestat şi apărau cu dinţii avantajul de un gol. Stanciu a profitat de o preluare mai lungă a unui adversar, a interceptat mingea în propria jumătate de teren şi da declanşat sprintul spre poarta oaspeţilor. Ajuns de un oponent la marginea careului, l-a fentat pe acesta cu un dribling de decar, întorcând mingea cu călcîiul şi a şutat în colţul opus, direct în vinclu: gol antologic marcat de Stanciu!

Execuţia sa a fost mai întâi apreciată de fani, care l-au votat ca fiind omul meciului, apoi de media din Belgia, de antrenorul său şi de coechiperi. Hln.be a descis golul ca fiind opera unui geniu, apreciind că Stanciu începe să îşi acopere preţul plătit de Anderlecht, de 10 milioane de euro. Voetbalkrant.com a scris că “Anderlecht o învinge pe Saint Trond după un penalty contestat şi o execuţie de clasă a lui Stanciu, care îşi confirmă reputaţia de om decisiv, capabil de execuţii excelente”.

Antrenorul său, Rene Weiler, n-a fost nici el zgârcit cu aprecierile: “A fost un gol fantastic! Extraordinar! Sunt fericit cu forma sa. A făcut un meci bun şi dacă va continua aşa va ajuta echipa enorm. Un gol in imaginea omului care l-a marcat. Are calităţi, acum s-a antrenat foarte bine şi le poate pune in valoare." Fundaşul olandez Bram Nuytinck a făcut şi el o plecăciune: "Am spus mereu că este un fotbalist de calitate. Are astfel de şuturi foarte des la antrenamente. E o execuţie de clasă".

S-a terminat până la urmă 3-1 pentru Anderlecht, Chipiciu fiind şi el pe teren 81 de minute, iar echipa din Bruxelles a urcat pe locul doi, la două lungimi de liderul Brugge. Lupta la titlu în Belgia se anunţă una intensă, mai ales că şi la este sistemul cu play-off înaintea căruia se înjumătăţesc punctele, România preluând de fapt de aici actuala modalitate de sfăşurare a campionatului.

Cei trei „crai“ ai naţionalei

Cu două luni rămase până la meciul cu Danemarca, vital pentru naţionala româniei, selecţionerul Cristoph Daum are trei puncte fixe, la cum se prezintă lucrurile în momentul de faţă. În poartă, Tătăruşanu nu poate fi înlocuit decât de o accidentare, la mijloc Nicolae Stanciu e de asemenea bătut ân cuie, iar în atac Florin Andone este soluţia logică. Vârful lui Deportivo la Coruna a marcat vineri seara al şaptelea gol al său în campionat, reuşită care a adus un punct pentru echipa sa din deplasarea de la Las Palmas.

6 goluri a reuşit Stanciu la Anderlecht, trei în campionat, trei în Europa League