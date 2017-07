Un youtuber, un chef şi un DJ caută cel mai bun jucător de poker online

Turneul online “PSF Bucharest VIP Freeroll” are un fond de premiere in valoare de 1.000 de dolari, iar cei care vor ajunge la masa finala vor castiga cele noua bilete pentru turneele de calificare la PokerStars Festival Bucuresti, turneu ce va avea loc in perioda 31 iulie – 6 august, la hotel Marriott.



Peste 900 de jucatori si pasionati de poker s-au inscris deja la turneul gratuit ce va avea loc in aceasta seara folosind parola “bafta”. Inscrierile la turneu se inchid dupa primele cinci minute de joc, respectiv 20:05.

Cea de-a doua editie a PokerStars Festival, unul dintre cele mai populare si prestigioase festivaluri de poker, este adus in Romania de catre PokerStars si organizat in parteneriat cu PokerFest Romania. Invitatul special al evenimentului din acest an este Chris Moneymaker, Team PokerStars Pro Player, considerat unul dintre cele mai importante nume in istoria poker-ului modern.



· “Nu sunt la primul turneu online de poker alaturi de comunitatea mea. Le multumesc ca au acceptat provocarea PokerStars si de data asta si abia astept sa vad daca au invatat strategii noi,” spune Mikey Has, cel mai popular YouTuber din Romania.



· “Sunt jucator de poker de peste zece ani, joc mai mult turnee live, iar partida online din seara asta este o provocare pentru mine. Sper sa se fi inscris cat mai multi jucatori, iar cel mai bun sa castige,” spune Chef Sorin Bontea

· “Joc poker de peste cinci ani. Sunt foarte atent la detalii si asta ma ajuta extrem de mult. Sper sa raman in joc cat mai mult,” a declarat Marius Onuc, DJ la radio ProFm.