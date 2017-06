Un fost mare fotbalist a jucat un rolişor în „Pistruiatul“:  „Lui Costel Băloiu îi curgeau pistruii în apă“. Întâlnirea de peste ani a fost absolut fenomenală

Puţini ştiu că în această serie a apărut şi tânărul Marcel Puşcaş, viitorul fotbalist de la Steaua şi Rapid. "Am participat la o selecţie cu peste 1.000 de copii, care a avut loc la Casa Pionierilor. Recuzita era ţinută chiar la Şcoala Generală 4, pe care o frecventam. Terminasem clasa a 6-a. În urma selecţiei am devenit figurant în film, alături de alţi copii. Mă împrietenisem cu Costel Băloiu (numele real al Pistruiatului). L-am invitat acasă la mine, la ştrand, la fotbal (era paralel), la nou-deschisul hotel Dacia (pe locul fostului restaurant Pescăruş) etc. Era foarte hazliu! El era cu un an mai mare. Era într-a 8-a. Stând în piscină alături , am văzut că-i curgeau pistruii în apă. M-am speriat. Prin aceasta figuraţie am încasat primii bani din viaţa mea: 700 lei. Mi-am cumpărat trening şi ghete de fotbal. Până atunci jucasem doar în tenişi. Peste alte 6 luni am revenit la tenişi pt. că îmi crescuse piciorul. De la nr. 34 la 35. Timpul a trecut. Am ajuns fotbalist la STEAUA şi m-am mutat în Bucureşti. În 1984, într- o iarnă geroasă, am cinat la Athenee Palace. Cu greu găseam la vremea respectiva ( valabil şi azi ), un taxi care să mă ducă la hotelul Haiducului, în Drumul Taberei, unde eram cazaţi. În final a oprit un tip şi m-a luat. La volan era COSTEL BĂLOIU. L-am abordat : Salut Costel. Sunt Marcel Puşcaş de la Oradea, băiatul cu care ţi-ai petrecut o vară întreagă şi care a făcut figuraţie în film. Mi-a răspuns că nu-şi aduce aminte!? L-am simţit uşor jenat de nouă ipostază, cea de taximetrist. Nu era cazul. Ştiam că la IATC se intră foarte greu. Am coborât pe Stirbey Vodă, i-am dat 100 lei şi i-am urat succes. Nu mai avea rost cursa în doi. Mai bine am îngheţat încă jumate de oră până a apărut un alt taximetru. Cu un alt şofer", a povestit Puşcaş.

Născut la Oradea, în 12 octombrie 1960, Puşcaş a început fotbalul la clubul Crişul Oradea, debutând în Liga I în anul 1978 la FC Bihor. De-a lungul carierei sale de fotbalist, a mai evoluat ulterior la formaţiile Steaua Bucureşti, Rapid Bucureşti, CS Târgovişte, Steaua Mizil. Cele mai mari satisfacţii le-a cunoscut la Steaua, echipă cu care a câştigat un titlu naţional şi o Cupă a României în sezonul 1984-1985. Absolent al IEFS şi al Facultăţii de Mecanică din cadrul Academiei Militare, Puşcaş a început cariera de tehnician în 1988, când a fost antrenor-jucător la CS Târgovişte în Liga a II-a.

Ulterior, după obţinerea categoriei I de antrenor, în 1992 a preluat Rapid Bucureşti, formaţie pe care a reuşit să o califice după 18 ani în cupele europene. Între 1996 şi 1998 a ocupat funcţia de preşedinte la Steaua Bucureşti, perioadă în care gruparea roş-albastră a câştigat două titluri, o Cupă şi o Supercupă.