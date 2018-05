Umilinţa trăită de adversara Simonei Halep pentru că e grasă. Ce i-au făcut americanii lui Taylor Townsend

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA, în 2017, la Cincinnati, pe hard. Atunci, Halep a trecut de Townsend în două seturi, scor 6-4, 6-1. “Meciul cu Taylor Townsend va fi diferit, pentru că ea este stângace. Îmi amintesc că am jucat cu ea la Cincinnati, îmi aduc aminte că e o jucătoare puternică, loveşte tare. Trebuie doar să o mişc, să fiu agresivă şi să joc ca în primul meci, dar doar cum am făcut-o în seturile doi şi trei", a spus Simona după partida cu Riske.

Taylor este campioană la junioare în 2012 la Australian Open şi finalistă la Wimbledon în 2013. Iar în 2014 a devenit cunoscută în lumea mare a tenisului, după ce a avansat până în turul al treilea la Roland Garros. Andy Murray spunea atunci că a văzut o jucătoare de senzaţie, care loveşte din voleu perfect, o stângace extrem de puternică. În jurul său s-a creat atunci mult vâlvă, pentru că Taylor era cea mai neobişnuită jucătoare din circuit, depăşind-o în greutate chiar şi pe Serena Williams. E de notorietate povestea ei din 2012, când antrenorii ei de la Federaţia Americană de Tenis (USTA) au refuzat să-i deconteze deplasarea şi participarea la US Open, la junioare, decizie care a stârnit mari controverse. Antrenorii au spus despre Taylor că trebuie să se pună la punct cu pregătirea fizică, adică să mai slăbească. Jucătoarea a mers pe banii ei la US Open, a ajuns până în sferturi la simplu şi a câştigat la dublu la junioare, iar USTA şi-a recunoscut greşeala şi i-a decontat tenismenei cheltuielile.

Între timp, Taylor Townsend s-a menţinut în circuit, chiar dacă realizat nimic spectaculos. N-are niciun turneu WTA câştigat şi acum ocupă poziţia 71 în ierarhia mondială, cea mai bună clasare a ei. Dacă va trece şi de Taylor Townsend, Simona va evolua mai departe cu învingătoarea dintre Bethanie Mattek Sand şi Andrea Petkovici.