Tot cu veteranele! Cătălina Ponor şi Larisa Iordache vor reprezenta România la Campionatele Europene de la Cluj

Au mai rămas mai puţin de trei luni până la debutul celei de a şaptea ediţii a Campionatelor Europene Individuale, competiţie programată în Sala Polivalentă din Cluj, în perioada 19 – 23 aprilie. Conform înscrierilor, 297 de gimnaste şi gimnaşti (178 masculin – 119 feminin) din 37 de ţări se vor afla în cursă pentru cele 12 titluri individuale (7 masculin – 5 feminin) la acest prim concurs al gimnasticii artistice continentale din noul ciclu olimpic.

Deocamdată, ţările care şi-au anunţat înscrierea numărului maxim de sportivi (6 masculin, 4 feminin) sunt Austria, Spania, Finlanda, Marea Britanie, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Israel, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Rusia, Slovenia, Elveţia, Turcia, Ucraina şi România. Conform site-ului Federaţiei Române de Gimnastică, sportivele care vor reprezenta ţara noastră la această competiţie vor fi Cătălina Ponor, Larisa Iordache, Olivia Cîmpian şi Ioana Crişan, urmând ca rezervă să fie Carmen Ghiciuc, ultimele fiind la primul an de seniorat.

În concursul masculin, se va merge tot pe mâna sportivilor de până acum: Marian Drăgulescu, Andrei Muntean, Andrei Ursache, Marius Berbecar, Cristian Băţaga şi Laurenţiu Nistor. „Am văzut pe ce ne putem baza în 2020 şi toate fetele au intrat pe două structuri de pregătire, centrul olimpic şi lotul naţional la Deva, sub conducerea domnului Forminte, o conducere unică, fiecare având însă colectivele sale de antrenori. Cătălina şi Larisa se pregătesc în Bucureşti, există o diferenţă mare de vârstă între Cătălina, mai puţin la Larisa, faţă de celelalte componente ale lotului şi asta face să apară preocupări diferite. Ponor se antrenează cu antrenorul ei de la club, care a şi descoperit-o, Matei Stănei, iar Larisa se pregăteşte cu soţii Moldovan, Cristi şi Lăcrămioara. Băieţii continuă să se antreneze la Bucureşti, sub comanda lui Ioan Suciu, iar Marian Drăgulescu va încerca să prindă şi Jocurile Olimpice de la Tokyo“, a precizat preşedintele forului de specialitate, Adrian Stoica.

Cătălina Ponor, care-şi propune să-şi încheie cariera abia după competiţia olimpică din 2020, de la Tokyo, intenţionează să atace şi calificarea în finala de la sărituri, la Cluj. „Va fi competiţie individuală, aşa că merită să încerc cât pot de mult în acest concurs, la care sigur că-mi doresc să fiu cât mai sus. Nu am reuşit să fac paralele la Rio, aşa cum mi-am propus. Eu am lucrat fără palmiere, a fost foarte greu să concurez cu adversarele care aveau palmiere, iar înaintea concursului palmele mele erau «rupte» din cauza magneziului şi am fost nevoită să renunţ. Deocamdată las deoparte paralelele, mă voi axa pe bârnă şi sol şi voi încerca să am a doua săritură. Nu am mai făcut niciodată asta, niciodată nu am avut două sărituri şi de aceea nu am putut avea vreodată o finală la acest aparat“, a mărturisit gimnasta.