Steaua - CFR Cluj 2-0: final incendiar pe „Arena Naţională“. Gigi Becali, în extaz. Ce a cântat la ieşirea de pe stadion

Steaua reuşit să învingă o formaţie care, în sezonul regulat, îi luase patru puncte din şase în două întâlniri.

Pe „Arena Naţională“ s-a jucat un meci echilibrat în care fiecare echipă şi-a trecut în cont câte o bară şi o mare ocazie. Deşi a fost o partidă alertă, cu un ritm, Steaua - CFR Cluj părea că se îndreaptă spre un 0-0. Asta până când Gnohere a reuşit să puncteze în minutul 84, pentru ca apoi, Ovidiu Popescu, preferatul lui Gigi Becali, să închidă meciul în minutul 90+1.

Clasament play-off

Steaua 27p

Viitorul 26p

Astra 23p

CS U Craiova 23p

CFR Cluj 22p

Dinamo 21p

Luni, ora 20.30

Viitorul - Dinamo

Gigi Becali: „Campionii, campionii!“

Extrem de iritat după prestaţiile echipei din sezonul regulat în 2017, Gigi Becali a fost în extaz la ieşirea din „Arena Naţională“ la microfonul Digi Sport.

Gigi Becali (patron Steaua): Doi piloni ai Stelei: Ovidiu Popescu şi Bălaşa. O echipă mare, CFR Cluj, nici n-a contat în repriza a doua. E mare lucru, să nu mai conteze o echipă ca CFR Cluj. Noi am bătut-o pe CFR şi CFR ne va face campioni cu 3-4 etape înainte de final, pentru că îi va învinge pe duşmanii noştri. Ovidiu Popescu e cel mai bun jucător al Stelei, mai bun decât Gnohere, Tănase, Alibec, decât toţi. Campionii, campionii!“.

Vasile Miriuţă (antrenor CFR Cluj): Un joc foarte bun, cu două echipe bune. Noi am avut două ocazii, n-am marcat. Ei au avut două ocazii, au marcat. Aici s-a făcut diferenţa. Ei sunt favoriţi la titlu, dar păcat că n-am marcat. Vom câştiga cu Astra, acasă. Echipa a jucat bine azi. Am făcut o partidă foarte bună. dar contra Stelei e greu dacă nu marchezi, am avut acele două ocazii uriaşe. Au jucători de mare valoare, e aceeaşi echipă puternică, se va bate la campionat. Noi nu vorbim de titlu. Am intrat în play-off pornind de la -6, ăsta a fost obiectivul nostru, dar ne dorim o clasare cât mai sus. Eu sper să terminăm în primele 4.

Ovidiu Popescu (mijlocaş Steaua): Nu trebuie să ne mai gândim la meciul de azi şi trebuie să ne gândim la cel cu Viitorul. Trebuia, în primul rând, să nu luăm gol, e important că am luat cele trei puncte. Atmosfera la echipă e destul de bună, noi, jucătorii, ne înţelegem destul de bine. Dacă Gigi Becali vine să mă felicite personal, îi voi mulţumi, dar nu trebuie să-l sun eu pe patron.