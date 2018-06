Simona Halep a vorbit despre un moment delicat şi a explicat cum a reuşit Darren Cahill să îi schimbe comportamentul

"Mi-a fost greu să-mi găsesc poziţia în teren. Unde să stau şi unde să lovesc mingea. Am greşit multe mingi la început şi mi-am zis că trebuie să am răbdare şi să încerc să nu mai ratez atât şi s-o fac pe Sloane să alerge. Nu eram atât de calmă precum am părut, chiar am fost surprinsă de mine că nu m-am panicat şi nu am început să vorbesc cu toată lumea.

Lucrez la asta, Darren mi-a spus de multe ori că dacă vreau să câştig turnee mari trebuie să tac din gură şi să joc tenis. Am reuşit să câştig astăzi datorită lui.

La conferinţa de presă, Simona a explicat cum a trăit meciul din teren, dezvăluind un moment delicat al acestuia.

Sunt o jucătoare mult mai bună acum, stau mai bine din punct de vedere tactic, dar şi fizic. Am loviturile mult mai puternice acum. Lucrez în fiecare zi la sală. Nu mult, dar o fac. Sunt mult mai profesionistă, psihic am început să devin mai calmă pe teren şi nu mai renunţ aşa uşor. Am devenit mai pozitivă, eu fiind foarte negativă de fel. Darren mi-a spus că are aceleaşi emoţii ca în primul tur, i-am zis că şi eu la fel şi mi-a spus «Du-te şi câştigă!». Anul trecut mi-a spus să mă bucur de finală, pentru că e un privilegiu să fiu acolo, dar acum mi-a spus să mă duc să iau trofeul. Presiunea era pe mine", a declarat Simona Halep la Eurosport.