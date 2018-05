Simona Halep, despre momentul care a schimbat cursul jocului cu Şarapova: Darren Cahill a punctat decisiv

După un prim set pierdut în faţa Mariei Şarapova, Simona l-a chemat pe Darren Cahill, iar sfaturile antrenorului australian au dat roade.

"E întotdeauna greu când joc împotriva ei. Joacă foarte plat şi e greu să returnez mingile, dar am fost încrezătoare că am suficientă putere să pot câştiga meciul. Nu m-am gândit prea mult la faptul că am pierdut primul set, am rămas concentrată pe ce aveam de făcut. On court coaching-ul a fost excelent, apoi am schimbat tactica şi totul a mers foarte bine pentru mine", a spus Simona Halep, la finalul meciului câştigat cu 4-6, 6-1, 6-4 în faţa Mariei Şarapova.

„Svitolina este un adversar greu, trebuie să fiu agresivă, să îmi fac jocul“, a declarat Simona despre meciul cu Elina Svitolina din finală, care va avea loc duminică, de la ora 14.00.

„E o mare bucurie să joc la Roma, aici am avut primul meu mare rezultat, în 2013“, a mai spus Halep.

Simona Halep said she thought that was her best match on clay this year. Serve didn’t help her today but was pleased that she remained aggressive throughout the match. Said she was relaxed going into the third, believed in her physicality. #ibi18