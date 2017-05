Show trist: Gigi Becali a intrat în direct la televizor, a minţit şi a jignit pe bandă. „Gata cu obrăzniciile ţigăneşti!“

Gigi Becali simte că îi fuge pământul de sub picioare! Pentru al doilea sezon la rând, a făcut cele mai mari investiţii, însă e la un pas de a fi bătut de o echipă căreia nimeni nu-i dădea nicio şansă la titlu.

În stagiunea precedentă, a fost Astra Giurgiu, acum e Viitorul. Ca o ironie a sorţii, vorbim despre două formaţii de la care latifundiarul din Pipera a cumpărat jucători la greu, dar degeaba. Când mai sunt 90 de minute de jucat din play-off, Viitorul e la mâna ei, iar FCSB, ca să câştige campionatul, trebuie să aştepte pasul greşit al formaţiei din Ovidiu.

S-a ajuns aici şi pentru că, în penultima rundă, misiunea Viitorului a fost uşurată de CS U Craiova. Oltenii au aliniat o formulă cu multe rezerve. Mai precis, au fost debutanţi în Liga I, plus alţi patru fotbalişti cu puţine minute în acest sezon. Totul la ordinul patronului Mihai Rotaru care astfel s-a răzbunat pe Gigi Becali pentru jignirile de după meciul direct.

„Turbat“ de cele întâmplate, duminică, la Piteşti, în CS U Craiova – Viitorul, scor 0-1, Gigi Becali şi-a continuat atacurile televizate asupra oltenilor.

„Obrăznicii ţigăneşti!“

„Eu am făcut puşcărie pentru că am vrut să premiez o echipă, ca să joace corect în ultima etapă. Cazul de acum e de DNA, dar nu mă duc la ei până nu epuizez căile sportive de atac. Craiova a adus un prejudiciu. Arbitează finalul sezonului, iar Craiova a băgat juniorii pe finalul sezonului. Sesizăm Liga şi Comisiile de Disciplină. Cerem excluderea Craiovei din Liga I! Obrăzniciile astea ţigăneşti nu mai merg acum. Ei au jucat cu patru copii, care până acum n-au fost nici pe bancă. Dacă jucau cu rezervele, nu puteam să am vreo problemă. Dar ce au făcut ei e desconsiderarea competiţiei“, şi-a început Becali tirada la sport.ro.

Nu e deranjat de blatul de la Cluj

Din dorinţa de a-şi accentua punctul de vedere, finanţatorul FCSB a acuzat şi meciul CFR Cluj – Dinamo, scor 0-3, din penultima etapă din play-off.

„Eu mai înţeleg un non-combat, ca CFR Cluj cu Dinamo, dar nu poţi să bagi copiii pe teren. Eu când văd nedreptate, tupeu obraznic ţigănesc şi măgărie, nu pot să nu zic nimic. Eu mă axez să fac curăţenie în Liga I“, a continuat Becali.

Acesta a admis că cele întâmplate, la Piteşti, în CS U Craiova – Viitorul, scor 0-1, au însemnat răzbunarea lui Mihai Rotaru. Luna trecută, după CS U Craiova – FCSB, scor 0-1, Gigi Becali l-a jignit pe finanţatorul oltenilor, făcându-l „jigodie“ la televizor!

„L-am jignit, dar apoi mi-am cerut scuze. Acum îi urez la mulţi ani, că e ziua lui de naştere. Vă daţi seama că el a hotărât folosirea rezervelor în meciul cu Viitorul, că doar nu era nebun Marcel Popescu (n.r. – preşedinte CS U Craiova) să decidă aşa ceva de capul lui“, a spus patronul roş-albaştrilor.

Becali a făcut mai rău cu Viitorul

FCSB cere acum excluderea Craiovei din campionat, însă, pur teoretic, dacă aşa ceva s-ar întâmpla, atunci şi echipa lui Becali trebuie să păţească la fel pentru ce a făcut în sezonul 2012-2013.

Atunci, Viitorul era ameninţată serios cu retrogradarea, însă a reuşit să câştige trei din ultimele patru meciuri, cu Bistriţa (2-0), dar şi cu Steaua (5-2) şi cu Dinamo (3-2) în deplasare pentru a rămâne în primul eşalon. Dintre cele trei jocuri amintite, cel cu Steaua, în Ghencea, a fost de-a dreptul scandalos!

În primul rând, toţi titularii Stelei au fost schimbaţi faţă de meciul cu Dinamo, câştigat cu o săptămână mai devreme. Apoi, Doru Bratu a avut o evoluţie atât de slabă, încât Laurenţiu Reghecampf l-a schimbat în minutul 40, iar a doua zi, „Gazeta Sporturilor“ a titrat scurt: „Doru Blatu“.

În fine, Viitorul a marcat gol după gol în Ghencea, spre amuzamentul lui Gigi Becali, care râdea în hohote. La final, latifundiarul a şi recunoscut că i-a convenit victoria Viitorului: „Da, păi sunt fericit. Nu? N-a fost blat. Dar eu am voie să mă bucur pentru naşul meu. A fost o chestiune de bun-simţ, asta s-a întâmplat în seara asta. Mi-a fost frică să nu egalăm la 1-4“.

Eu cu Viitorul am băgat rezervele în 2013, pe când Craiova a jucat acum cu nişte copii. Un tupeu atât de mare n-am mai văzut. Gigi Becali finanţator FCSB

Cum şi-a schimbat Steaua întreaga echipă de la un meci la altul în 2013





*Primul „11“ al Stelei cu Dinamo: Tătăruşanu – Georgievski, Szukala, Chiricheş, Latovlevici – Bourceanu, Pintilii – Ad. Popa, Tănase, Chipciu – Rusescu





*Primul „11“ al Stelei cu Viitorul: Cojocaru – Râpă, Bratu, Gardoş, Pârvulescu – M. Costea, Filip, Prepeliţă, Iancu – Nikolici, Adi Rocha





Craiova, fără emoţii

Demersul făcut de Gigi Becali prin care acesta cere excluderea Craiovei din Liga I e sortit eşecului. Toţi jucătorii folosiţi contra Viitorului fac parte din lotul primei echipe, aşa că argumentul finanţatorului FCSB cum că oltenii au folosit nişte copii nu stă în picioare.