S-a terminat şedinţa la Dinamo: ce a anunţat Claudiu Niculescu şi ce se va întâmpla cu antrenorul Miriuţă

Dinamo e la un pas de a rata prezenţa în play-off şi, de aceea, următoarea partidă din campionat a devenit crucială.





Vasile Miriuţă va fi antrenorul „câinilor“ şi la acest meci, deşi în ultimele ore el a fost aproape de a fi demis. Nu doar rezultatele sale au fost slabe. I s-a reproşat şi faptul că, după eşecul cu CFR, a spus că Dinamo n-ar trebui să se mai gândească la o clasare între primele 6.





După şedinţa de astăzi dimineaţă, care a dus chiar la anularea antrenamentului, Miriuţă a fost însă reconfirmat în funcţie. Până la partida cu CSMS Iaşi, fiindcă, dacă roş-albii nu vor învinge sâmbătă, atunci, aproape sigur, Miriuţă va fi demis.





La rămânerea actualului tehnician a contribuit şi faptul că posibilul său înlocuitor, Claudiu Niculescu, a refuzat propunerea „câinilor“.





„Toată lumea a vorbit despre asta, nu pot să neg oferta. Am fost sunat de conducerea clubului, le-am mulţumit frumos că s-au gândit la mine, dar am refuzat. Am un respect deosebit pentru oamenii de-aici. Mi-au oferit şansa de a reveni în Liga I în primăvară. Am făcut lucruri frumoase împreună şi am considerat că nu pot lăsa echipa la jumătate de drum“, a spus „Clau-gol“, actualmente la Voluntari.