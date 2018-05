Real Madrid 13 sau Liverpool 6? Diseară este finala Ligii Campionilor, pe stadionul Olimpic din Kiev

Liverpool vs Real Madrid

Finala cu numărul 63 a Ligii Campionilor se va disputa în premieră la Kiev, pe stadionul Olimpic, o arenă cu 70.000 de locuri, renovată complet în 2011.

Real Madrid este cea mai titrată echipă din istoria competiţiei. „Galacticii“ au doisprezece succese în Cupa Campionilor sau Liga Campionilor, triumfând în 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 şi 2017. Real a mai bifat şi alte trei finale pierdute (1962, 1964, 1981), dar niciodată nu a pierdut în ultimul act al competiţiei de când s-a înfiinţat Liga Campionilor. După ce anul trecut, madrilenii au devenit prima echipă care a cucerit Liga în două sezoane consecutive, de când competiţia a trecut la formatul modern, acum Real poate ridica ştacheta acestui record. “Albii” ar fi totuşi destul de departe de recordul de la începutul competiţiei, când, între 1956 şi 1960, Real a câştigat de cinci ori trofeul.

După Real, cele mai multe succese în Liga Campionilor le are o echipă italiană, AC Milan — 7, iar apoi urmează Liverpool, la egalitate cu Barcelona – 5 trofee.

Aparent în postura de outsider, Liverpool este una dintre performerele actualei ediţii a Ligii Campionilor. „Cormoranii” au 46 de goluri marcate în 14 partide, adică 3,29 reuşite pe meci. Englezii au cea mai prolifică echipă din istoria Ligii Campionilor, depăşind-o chiar pe Real Madrid, care în sezonul 2013-2014 au avut 41 de reuşite în 13 meciuri, o medie de 3,15 goluri în fiecare partidă. Forţa ofensivă a britanicilor este demonstrată şi de realizările trio-ului Firminho – Mane – Salah care a reuşit 29 de goluri până acum, depăşind bornele stabilite de BBC (Benzema – Bale – Ronaldo -28 goluri în 2014) şi MSN (Messi – Suarez- Neymar – 27 goluri în 2015). În plus, Liverpool are şi nişte pasatori de excepţie. Milner şi Firmino ocupă primele două locuri în clasamentul assisturilor din acest sezon de Liga Campionilor, cu 9 respectiv 8 pase de gol, iar Salah e pe locul 4 cu patru pase de gol.

Reeditarea finalei din 1981

Real - Liverpool s-a jucat în ultimul act al competiţiei şi în 1981, când competiţia se numea Cupa Campionilor Europeni. Atunci, pe stadionul Parc des Princes, din Paris, englezii s-au impus cu 1-0 prin golul lui Alan Kennedy. Aceea a fost, de altfel, ultima finală a celei mai importante competiţii europene pierdută de madrileni. Pe banca englezilor se afla la vremea respectivă legendarul Bob Paisley, singurul tehnician care a cucerit de trei ori în carieră cel mai râvnit trofeu european. El poate fi însă egalat chiar de Zinedine Zidane, în cazul în care Real va câştiga meciul de la Kiev. Francezul ar deveni primul antrenor care cucereşte de trei ori la rând trofeul. Spre deosebire de Zizou, germanul Jurgen Klopp nu are nicio Ligă a Campionilor câştigată. Acesta a fost pe banca celor de la Dortmund în 2013, când Borussia a pierdut cu 2-1 în faţa celor de la Bayern München. „Să te califici într-o finală este foarte frumos. Ca antrenor, am făcut-o de câteva ori. Însă satisfacţia maximă este şi dacă o câştigi. Vom fi pregătiţi. Nu poţi fi mai experimentat, în această competiţie, precum sunt cei de la Real. Cred că 80% dintre actualii jucători au evoluat în cele patru finale din ultimii cinci ani. Sunt de mult timp împreună. Deci, dacă vorbim de experienţă, cei de la Real au un plus faţă de Liverpool. Dar noi vom lua foc pe teren”, a spus Jurgen Klopp.

"Va fi, probabil, cea mai dificilă finală pe care trebuie să o jucăm. Cu siguranţă nu ne vom gândi că Liverpool e mai slabă decât celelalte echipe întâlnite pentru că nu e aşa, în mod cert. Şi-au câştigat locul în finală prin performanţele lor. Au jucat bine şi au eliminat echipe de top. A trecut ceva timp de când n-au mai ajuns într-o finală, dar acest club are o istorie uriaşă şi ştiu cum să joace aceste meciuri importante. Va trebui să fim la cel mai bun nivel, ştim asta. Şi mă refer la toate aspectele, nu doar din punct de vedere fizic. Sunt o echipă engleză, deci vor lupta până în ultima secundă. Dar nu se bazează doar pe calităţile fizice. Liverpool e foarte bună şi din punct de vedere tehnic, cu multă viteză şi valori individuale. Va trebui să avem grijă şi să fim atenţi la toate aceste aspecte", a declarat omologul său Zinedine Zidane.

Se bat în prime generoase

Conducerea lui Liverpool oferă câte 850.000 de euro pentru fiecare fotbalist în cazul în care echipa cormoranilor câştigă titlul. De cealaltă parte, jucătorii lui Real Madrid vor avea parte de o primă de joc şi mai mare. Şefii galacticilor oferă câte un milion de euro pentru fiecare fotbalist.

Real îl vrea pe Salah la schimb cu Bale

Presa din Spania aruncă o variantă surpriză a unui schimb de jucători între cele două finaliste. Real încearcă să-l aducă în Spania pe Mohamed Salah, egipteanul care a fost desemnat cel mai bun jucător din Premier League în acest sezon. În locul său, madrilenii îl oferă la schimb pe Gareth Bale, transferat pe 100 de milioane de euro, dar care nu a confirmat suma investită în el. Detaliile mutării ar trebuie stabilite după meciul de la Kiev, care va salva sezonul uneia dintre cele două combatante. Atât pentru Real cât şi pentru Liverpool, finala Ligii Campionilor este ultima şansă de acâştiga ceva în acest sezon. Real a încheiat competiţia internă pe cea de-a treia treaptă a podiumului, la 17 puncte distanţă de Barcelona şi la doar 3 lungimi în spatele concitadinei Atletico. De partea cealaltă, Liverpool a ratat la puţin prezenţa pe podium, încheind sezonul din Premier League pe locul al patrulea, cu 75 de puncte.