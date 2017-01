Răzvan Marin a fost prezentat la Standard! La ce capitol se consideră mai bun ca Nicolae Stanciu

"Am semnat pe patru sezoane şi jumătate şi sunt pregătit să ajut echipa. Am preferat să iau numărul 18, la fel ca la fosta mea echipă. Sunt pregătit, dar antrenorul este cel care ia deciziile. Am venit la Standard pentru a face un pas înainte. Am avut discuţii cu alte echipe, dar am preferat Standard pentru că este o echipă bună, cu tradiţie. Vreau să demonstrez că merit titulatura de speranţă a fotbalului românesc. Dau pase bune şi prefer să joc la mijlocul terenului. Jocul de aici este mai rapid ca în România", a spus Marin, care a debutat duminică la formaţia belgiană.

Răzvan Marin a precizat că înainte de a semna cu Standard, tatăl său a discutat cu Liviu Ciobotariu, care a jucat la echipa belgiană.

El a spus că este mai bun decât Nicolae Stanciu din punct de vedere defensiv, dar jucătorul de la Anderlecht este mai bun în faza ofensivă.

Marin a afirmat că nu se compară cu niciun jucător, dar a subliniat că îi place foarte mult cum juca Xavi la FC Barcelona.

Răzvan Marin a fost transferat, săptămâna trecută, de la FC Viitorul la Standard Liege. El a debutat la noua sa echipă, duminică, în meciul pierdut pe teren propriu, cu scorul de 0-3, în faţa formaţiei FC Bruges. Românul a fost introdus pe teren în minutul 80, în locul lui Cisse, informează News.ro.