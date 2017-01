Rămâne în Turcia, dar schimbă echipa: Bogdan Stancu a semnat cu Bursaspor

"Este o mare plăcere pentru mine să fiu aici. Bursaspor încearcă în fiecare sezon să ajunge între primele trei, patru echipe şi sper să ajut la îndeplinirea obiective,lor. Am avut mai multe oferte, din Turcia şi din străinătate, dar am ales să vin la Bursaspor. Am stat ceva timp în afara fotbalului din cauza unei accidentări şi am o foame foarte mare de meciuri", a declarat Stancu la prezentarea oficială.

Atacantul echipei Genclerbirligi, Bogdan Stancu, va evolua la formaţia Bursaspor, după ce cele două grupări au ajuns, marţi, la un acord pentru transferul jucătorului român în vârstă de 29 de ani.

Bogdan Stancu joacă la Genclerbirligi din 2013. În acest sezon, el a marcat două goluri în zece meciuri jucate în campionat. Echipa românului se află pe locul opt în clasamentul campionatului turc, cu 22 de puncte obţinute în 16 etape.

Bursaspor este clasată mai bine, pe poziţia a cincea, cu 27 de puncte, scrie News.ro.