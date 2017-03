Probleme mari pentru Novak Djokovici. Sârbul nu va mai juca la Miami

Djokovici a câştigat un singutr turneu, cel de la Doha, din ianuarie, după care a fost eliminat rapid atât la Australian open, cât şi la Acapulco şi Indian Wells. Acum el este sâcâit de o accidentare şi nu va juca la Miami.Anunţul a fost făcut de sârb pe contul său de facebook "Am nişte veşti foarte dezamăgitoare pe care vreau să le împărtăşesc cu voi legat de turneul Miami Open. Medicul meu mi-a interzis cu hotărâre să joc, din cauza că accidentarea la cot, care mă necăjeşte de luni bune, s-a agravat. Voi face tot ce îmi stă în putinţă să mă refac şi să fac orice terapie este necesară ca să mă reîntorc pe teren cât se poate de repede. Din păcate nu voi putea să-mi apăr titlul la Miami în această săptămână. Am avut performanţe incredibile la Miami, am câştigat acolo primul meu Masters şi mi-am început campania spre vârfurile ierarhiei. Nu este de mirare că se spune că cele mai dureroase înfrângeri în sport vin de la accidentări şi nu de la oponenţi. Am fost norocos că de-a lungul carierei mele nu am suferit multe accidentări, dar cred că toate solicitările prin care am trecut în anii trecuţi au lăsat urme în organismul meu", a scris Djokovici.

Nivak Djokoici este al treilea jucător de top care nu va evolua la Miami, după Andy Murray şi francezul Tsonga.