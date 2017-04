Primul pas spre Final Four! CSM Bucureşti joacă azi manşa tur a sferturilor de finală cu Ferencvaros

CSM Bucureşti va aborda meciul de azi (ora 20.00, Digisport, Dolcesport) cu vicecampioana Ungariei, Ferencvárosi TC Budapesta, din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, cu un alt staff tehnic, condus de suedezul Per Johansson. Acesta l-a înlocuit în funcţie pe Aurelian Roşca, cel care-l schimbase la rândul său, în luna noiembrie, pe danezul Jakob Vestergaard.

Per Johansson a pregătit câţiva ani la rând naţionala feminină a Suediei, cel mai important rezultat al său fiind medalia de argint de la Europenele din 2010. Atunci, în semifinale, echipa pregătită de actualul director tehnic al CSM-ului a trecut chiar de România, 25-23, dar a fost învinsă în finală de Norvegia, 20-25. Johansson nu va rămâne însă la Bucureşti decât până în vară, întrucât şefii clubului CSM i-au găsit deja înlocuitor, în persoana danezei Helle Thomsen, actuala antrenoare a naţionalei Olandei. Pentru meciul de vineri seară, Per Johansson nu va putea conta pe Line Jorgensen, accidentată, dar le va putea utiliza în schimb pe Isabelle Gulldén, Gnonsiane Niombla şi Aurelia Brădeanu, care au avut şi ele probleme medicale în ultimul timp.

"Ne-am pregătit intens pentru partida de vineri, am folosit fiecare minut, fiecare oră... am avut ulte antrenamente şi multe şedinţe tactice, iar fetele au fost foarte dedicate. A fost un timp scurt pentru mine pentru a pregăti acest meci, dar sper să fi fost suficient. Pentru mine este un meci palpitant, dar sunt mulţumit de felul în care a răspuns echipa la antrenamente. Nu am schimbat multe, însă încercăm să le facem pe fete să respecte reguli simple în ceea ce priveşte ofensiva şi atacul pentru a ne îmbunătăţi jocul. Încerc să păstrez lucrurile bune la echipă şi să renunţ la cele care nu fac bine. Toată lumea ştie că va fi foarte dificil împotriva celor de la Ferencvaros, dar fetele noastre au experienţă atât la nivel de club, cât şi la nivel de echipe naţionale, aşa că sunt pregătite pentru un astfel de meci important", a spus suedezul Johansson.

Johansson vrea disciplină



Noul tehnician al formaţiei bucureştene a menţionat că vrea mai multă disciplină, forţă şi pasiune în joc din partea jucătoarelor sale. "La acest nivel în handbal nu mai poţi surprinde adversarii. Aşa că surpriza trebuie să fie o structură mai clară în joc, mai multă disciplină, mai multă forţă şi pasiune. Jucăm împotriva celor de la Ferencvaros, dar în cele din urmă depinde doar de noi. Nu ţine de adversar, ţine doar de noi. Am în echipă puncte forte şi poate şi puncte mai slabe, dar lucrez cu materialul pe care îl am şi nu mă uit în trecut. Este o dublă cu Ferencvaros, atât, şi suntem pregătiţi să jucăm. Ferencvaros se află într-o formă bună, handbalistele lor au prins încredere după ultimele rezultate. Asta nu înseamnă că ne sperie, este pur şi simplu o constatare. Au jucătoare bune, sunt în formă, dar nu au fost până acum în Final Four, iar noi am fost. Aşa că vom vedea dacă vor rezista presiunii", a adăugat Johansson.

Per Johansson a explicat că a acceptat oferta grupării bucureştene pentru că CSM este una dintre cele mai bune echipe de club din lume. "Mie mi-a lipsit handbalul de acest nivel fiind în ultimul timp angrenat la echipa naţională. Aşa că atunci când a apărut această şansă nu am putut să refuz. Este o provocare şi o plăcere să lucrez cu cele mai bune jucătoare din lume şi încerc să mişc lucrurile în direcţia potrivită", a precizat tehnicianul suedez.

Maghiarele au jucat şi cu defuncta HCM Baia Mare



De partea cealaltă, formaţia din capitala Ungariei, alcătuită aproape exclusiv din handbaliste autohtone, a avut o prestaţie extrem de consistentă atât în Liga Campionilor, unde a încheiat pe locul secund Grupa Principală I, cât şi pe plan intern. Ultima ispravă a fost cucerirea Cupei Ungariei, după o finală câştigată în faţa eternei rivale Györi ETO, după executarea loviturilor de la şapte metri.

În sezonul precedent al Ligii Campionilor, Ferencvárosi TC Budapesta s-a duelat şi cu HCM Baia Mare, în Grupa Principală I. Handbalistele maghiare s-au impus pe teren propriu, scor 21-18, dar au pierdut în România, scor 24-32. „Îmi doresc foarte mult să ajungă în Final Four, fetele de la CSM formează o echipă puternică. Am urmărit şi celelalte meciuri, cam toate echipele au avut oscilaţii, dar partidele eliminatorii sunt cu totul altceva. În Final Four se poate întâmpla orice, la fel ca anul trecut“, crede vicepreşedintele Federaţiei Române de Handbal, Steluţa Luca, care a fost finalistă în 2010 şi semifinalistă a Ligii Campionilor în 2009, pe când juca la Oltchim Râmnicu Vâlcea.



Schimbări multe din vară la CSM

CSM Bucureşti va suferi o serie de schimbări în cadrul lotului pentru sezonul viitor, urmând să se despartă de Cristina Vărzaru, care se va retrage, de Linnea Torstensson şi de Carmen Martin, care vor pleca la formaţia franceză OGC Nice Côte d'Azur Handball. CSM le-a prelungit contractele la cinci jucătoare din lotul actual, Line Jorgensen, Gnonsiane Niombla, Camille Ayglon, Isabelle Gulldén şi Jelena Grubisici, şi a reuşit trei achiziţii remarcabile, Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare a lumii în 2010, 2015 şi 2016, respectiv Marit Malm Frafjord şi Amanda Kurtovic.



12 titluri şi 12 Cupe ale Ungariei are în palmares Ferencvárosi TC Budapesta



66 de goluri a marcat Isabelle Gullden în acest sezon al Ligii Campionilor, fiind cea mai bună marcatore a CSM-ului





Sferturile de finală ale Ligii Campionilor



Vineri, 7 aprilie

CSM Bucureşti – FTC Budapesta 20.00 (Digi Sport, Dolce Sport)

Duminică, 9 aprilie

FC Midtjylland – Vardar Skopje 18.00

Metz Handball – Györi ETO 18.00

Budućnost Podgorica – Larvik HK 20.00

Returul va avea loc pe 15 aprilie